Dünya Çevre Gününde Ata Memleketim Giresunda Belgesel Çektim

5 Haziran 2022 Dünya çevre gününü doğduğum Köyümde belgesel çekerek kutladım. Sözde değil özde içten ve samimi çevreci olmak İçin köylerimizi yaşatmalı köy hayatı teşvik edilip köyler ırmaklar ve su kaynakları rantçılara peşkeş çekilmemeli.
Bin yıllık tarihi geçmişi olan bin 550 yıl önce Trabzon vilayetine bağlı Torul kazasının Bayramoğlu nahiye merkezi bugünkü Espiye Soğukpınar beldesi ve çevre köylerde on binlerce dönüm orman alanı su kaynakları ve köyler sözde maden bahanesi ile yok edilecek.
Rantçılara inat köylerimizi şenlendirelim evlerimiz yıkılıp virane olmasın tarlalarımızı ekelim bağ ve ve bahçelerimizi dikelim meyve ağaçlarına bakım yapalım hadi gel köyümüze geri dönelim evlatlarımız ve torunlarımıza köyleri sevdirelim.
Köyler ve Yaylalarımız
Ekilmedik tarla dikilmedik bahçe gidilmedik köy ve gezilmedik yayla kalmaması İçin milli seferberlik ilan edip köyleri ve yaylaları şenlendirip fidanlar dikelim. Ata memleketim Espiye Karaovacık yalakoba Yaylasında Diktiğim fidanların büyüdüğünü görüp babamın diktiği ağaca sırtımı dayayıp yaylacılık yaşatan Fadime ablamın yaptığı Manda yoğurdu yedim kardeşimin ektiği çilekleri seyir edip yaylalardaki çocukluk hatıralarımı yeniden yaşadım
Atalarımızın Hayri için Çeşme yapalım
Su gibi Aziz olmak İçin çevreye sahip çıkıp su hava ve doğal güzelliklerimizi korumalıyız. Kardeşlerimizle birlikte babam anam halam dedem ve büyük anamızın hayırla anılıp ruhlarına Fatiha okunmak İçin Giresun Espiye Soğukpınar beldesi Dikmen köyü Ericek köyü yalakoba yaylasına çeşmeler yaptık ata dede memleketine gidince kana kana su içiyor tüm geçmişlerimizin ruhuna Fatiha okuyoruz.
Anamın Köy ve Ata Toprakları Vasiyeti
Anamın Köyler ve Ata toprakları İle ilgili “Oğlum köyünü unutma babanın bağ ve bahçesine bak çöl etme mezarımı her zaman ziyaret et evini virane etme ocağın tütsün doğduğun yere vefasız olma “ vasiyetini yerine getirmenin huzuru içinde Anacığımın Espiye Soğukpınar beldesi Dikmen köyünün tarihi mezarlığındaki kabrini ziyaret edip Fatiha okumanın huzuru İçin de köyüme veda edip en yakın zamanda inşallah yeniden gelmek üzere Giresun’a veda edip doğduğum belgeselci olarak Dünyayi gezdiğim yurt yuva iş ve eş sahibi üç evlat iki torun sahibi ve en önemlisi mezar yerimin olduğu Kocaeli Gebze’ye dönüyor sizleri ünlü kültür ve sanat insanı Ahmet Kutsi Tecer in orada bir köy var şiiri ile baş başa bırakıyorum
ORDA BİR KÖY VAR UZAKTA
Orda bir köy var, uzakta,
O köy bizim köyümüzdür.
Gezmesek de, tozmasak da
O köy bizim köyümüzdür.
Orda bir ev var, uzakta,
O ev bizim evimizdir.
Yatmasak da, kalkmasak da
O ev bizim evimizdir.
Orda bir ses var, uzakta,
O ses bizim sesimizdir.
Duymasak da, tınmasak da
O ses bizim sesimizdir.
Orda bir dağ var, uzakta,
O dağ bizim dağımızdır.
İnmesek de, çıkmasak da
O dağ bizim dağımızdır.
Orda bir yol var, uzakta,
O yol bizim yolumuzdur.
Dönmesek de, varmasak da
O yol bizim yolumuzdur.