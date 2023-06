Dünya Çevre Gününde Ata Memleketim Giresunda Belgesel Çektim

da belgeselcinin not defteri köşesinde 9 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan makalemiz

da belgeselcinin not defteri köşesinde 9 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan makalemiz

Bin yıllık tarihi geçmişi olan bin 550 yıl önce Trabzon vilayetine bağlı Torul kazasının Bayramoğlu nahiye merkezi bugünkü Espiye Soğukpınar beldesi ve çevre köylerde on binlerce dönüm orman alanı su kaynakları ve köyler sözde maden bahanesi ile yok edilecek.

Rantçılara inat köylerimizi şenlendirelim evlerimiz yıkılıp virane olmasın tarlalarımızı ekelim bağ ve ve bahçelerimizi dikelim meyve ağaçlarına bakım yapalım hadi gel köyümüze geri dönelim evlatlarımız ve torunlarımıza köyleri sevdirelim.

Köyler ve Yaylalarımız

Ekilmedik tarla dikilmedik bahçe gidilmedik köy ve gezilmedik yayla kalmaması İçin milli seferberlik ilan edip köyleri ve yaylaları şenlendirip fidanlar dikelim. Ata memleketim Espiye Karaovacık yalakoba Yaylasında Diktiğim fidanların büyüdüğünü görüp babamın diktiği ağaca sırtımı dayayıp yaylacılık yaşatan Fadime ablamın yaptığı Manda yoğurdu yedim kardeşimin ektiği çilekleri seyir edip yaylalardaki çocukluk hatıralarımı yeniden yaşadım

Atalarımızın Hayri için Çeşme yapalım

Su gibi Aziz olmak İçin çevreye sahip çıkıp su hava ve doğal güzelliklerimizi korumalıyız. Kardeşlerimizle birlikte babam anam halam dedem ve büyük anamızın hayırla anılıp ruhlarına Fatiha okunmak İçin Giresun Espiye Soğukpınar beldesi Dikmen köyü Ericek köyü yalakoba yaylasına çeşmeler yaptık ata dede memleketine gidince kana kana su içiyor tüm geçmişlerimizin ruhuna Fatiha okuyoruz.

Anamın Köy ve Ata Toprakları Vasiyeti