Dünya Çevre Gününü Kutlarken

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 4 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.





Çevre felaketlerine neden seyirci kalıyoruz.

Dünya çevre günü 1972 yılında İsveçde toplanan birleşmiş milletler tarafından kabul edilmiş 1974 yılından beri kutlanmakta

her yıl 5 haziran dünya çevre günü olarak kutlanır törenler yapılır demeçler verilir haberler yapılır sonra her şeyi unuturuz

Bölgemizden ve Türkiye'den kısa bir çevre raporu vermek istiyorum .

Anadolu çölleşiyor çevre ve yeşil katliamı sürüyor ırmaklar zehir akıyor. İklim değişti. Kışın yazı yazın kışı yaşıyoruz doğal hayat ölüyor

En acı örnek Sakarya nehri sulamalar ve nehre atılan atıklar yüzünden Sakarya nehrini kuruyor . Balçık ve çamur akıyor. Balık ölümleri hat Safa'da Sakarya nehrinideki çevre felaketini belgeselleştirerek tarihe not düştüm.

Diğer nehir ve göllerimizde Sakarya gibi zehir akıyor. Sapanca gölü sürekli kirleniyor. Herekedeki. Tarihi Ulupınar koruma altına alınacağı günü bekliyor

Türkiye'nin 7.tabiat parkı Gebze Ballıkaya Vadisi can çekişiyor devletin ilgili kurumları karşı çıkmalarına rağmen iktidar ve muhalefet meclis üyeleri 5 haziran dünya çevre günü haftasında mermerciler sanayi bölgesine imar izni vererek ballıkayaların idam fermanını imzaladı.

Dilovası'nda korkunç çevre felaketleri yaşanıyor. Dilovası zehir ve kömür tozu soluyor dilderesi zehir akıyor. Sit alanı olması gereken Adatepe de çevre katliamı yaşanıyor

Eskihisar çamlığı ve kale adeta sahipsiz korunup ve bakımlı hale gelecek günü bekliyor

Bayramoğlu yarımadası kaderine terk edilmiş Fatih'in emaneti hünkar çayırı ranta kurban gidiyor

Dünya çevre günü kutlanırken her geçen gün çevre felaketleri yaşanıyor bizde hep birlikte seyir ediyoruz

Vakit geçmeden çevreye sahip çıkıp koruyalım

Torunlarımızdan emanet olarak aldığımız çevreye ihanet etmeden torunlarımıza bırakalım

Çevremizi koruyalım