DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ VE KORONA VEBASI İLE MÜCADELE BAŞLANGICIM

Hasta olsak da gazetecilik mesleğimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu yazıyı dün sosyal Medya sayfamdan paylaşmıştım. Bu günde gazetedeki belgeselcinin not defteri köşemde paylaşmak istiyorum.

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21 Ekim 2021 tarihi kovid testimin pozitif çıktığı gün tedbir için hastane odasın da oksijen almaya başladım. Bugün mübarek Cuma, başta Covid hastaları olmak üzere tüm hastalarınıza Allah cc dan acil şifalar diliyorum.

21 Ekim dünya gazeteciler günü olarak kutlanmakta gazetecilik ve belgeselcilik mesleğinde 46 yıl geride kaldı. Okurlarımız ve belgeselimizi izleyenler günümüzü kutladı. Kendilerine teşekkür eder,

Dünya gazeteciler günü İle ilgili hazırladığımız bilgi notunu Korona tedavisi gördüğüm hastane odasından sizlerle paylaşmak isterim

21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR?

Dünya çapında gazetecilere armağan edilmiş olan üç özel gün vardır. Milattan önceki dönemlere dayanan gazete sayesinde insanların merak ettiği bilgiler kaynağından okuyucuya aktarılmaktadır. Kamuoyunu objektif bir şekilde bilgilendirme görevini üstlenen gazeteciler için kutlanan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü, ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin 21 Ekim 1860 tarihinde yayına başlamasına dayandırılarak bugün de kutlanmaktadır. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, PTT idaresine 1960 yılında pul bastırmıştır, bu nedenle 100.yıl anısı da taşımaktadır

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TÜRK DÜNYASI MEDYA FORMU BAŞLADI

Kovit pozitif olduğum İçin katılamadığım Türk Dünyası medya formu başladı bizleri gazeteci ve belgeselci olarak Türk Dünyası medya formuna davet eden cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı yetkililerine teşekkür ediyor forumla ilgili Anadolu Ajansı tarafından yapılan haberi sizlerle paylaşıyorum

TÜRK DÜNYASI MEDYA FORMU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, forumun açılışında katılımcılara video mesaj yöntemiyle hitap edecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da foruma katılarak konuşma yapacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de forumun açılışında birer konuşma gerçekleştirecek.

Foruma, Türk Konseyi üye ülkeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile gözlemci üye statüsündeki Macaristan’ın yanı sıra Türkmenistan ve KKTC’den önde gelen medya kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, kamu kurumlarından üst düzey yetkililer, sosyal medya fenomenleri ve iletişim fakültesi öğrencileri olmak üzere 350’nin üzerinde katılımcı iştirak edecek.

Forumda, Türk dünyasında medya, dizi ve film sektöründe geliştirilebilecek iş birlikleri ile sosyal medya ve dezenformasyonla ortak mücadele konuları ele alınacak.

Türk dünyası birliğinin geçmişine, ortak dil ve kültürüne vurgu yapılacak forum kapsamında düzenlenecek “Türk Dünyasının Yeni Uluğ̆ Bey’leri, Ali Şir Nevai’leri, Ahmet Yesevi’leri” çalıştayı ve “Geleceği Birlikte Kurgulamak” panelinde, Türk dünyası gençlerine birlik bilincinin aktarılması ve ortak vizyon farkındalığının oluşturulması hedefleniyor.

“Birliktelikten Doğan Zafer: Karabağ” başlığıyla düzenlenecek oturumda ise Karabağ zaferini getiren mücadele sürecinde Azerbaycan ile Türkiye arasındaki güçlü dayanışmanın her süreçte tüm Türk dünyası ülkeleriyle sergilenmesinin önemi vurgulanacak ve ilişkileri tüm alanlarda daha ileri boyutlara taşıyacak adımlar masaya yatırılacak.

Forumda, bağımsızlığının 30. yılını kutlayan Türk Cumhuriyetleri adına özel bir oturum da düzenlenecek.

Üç gün sürecek program boyunca TRT World, TRTAvaz, teknoloji, etnospor stantları katılımcıların ziyaretine açık olacak. Katılımcılar için TRT dizi platosu gezisi, Boğaz turu, Ayasofya ziyareti ve konser gibi etkinlikler de düzenlenecek.

“Türk dünyasındaki iş birliğini geliştirmede medya çok önemli bir araç”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, foruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2019 yılında gerçekleştirilen Türk Konseyi Liderler Zirvesi’nde uluslararası bir medya forumu düzenlenmesinin de aksiyon planına dahil edildiğini aktardı.

Bakü’de 9-11 Nisan 2021 tarihinde üçüncüsü gerçekleştirilen Türk Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısı’nda da Türkiye’de bir Medya Forumu düzenlenmesi kararı alındığını hatırlatan Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak söz konusu foruma İstanbul’da ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Altun, “Türk Konseyi üyeleriyle ortak akıl ve vizyon çerçevesinde geleceği hep birlikte inşa etme arzusundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer üye ülke liderlerinin öncülüğünde, etkin iş birliği ve güçlü dayanışma içinde ilişkileri bütün alanlarda çok daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türk dünyasındaki iş birliğini geliştirmede medyanın çok önemli bir araç olduğunu vurgulayan Altun, bu kapsamda Türk dünyası gençleri arasındaki birlik bilincinin pekiştirilmesini sağlayacak çalışmalar ortaya koymanın önemine işaret etti.