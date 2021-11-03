DÜNYA İKLİM ZİRVESİ VE DÜNYAMIZ ÇÖL OLMASIN

Dünya İklim Zirvesi toplandı ve önemli kararlar alındı. Türkiye’nin son anda katılmadığı Dünya İklim Zirvesi ile ilgili derlediğim bilgi notunu tarihe not düşmek adına sizlerle paylaşmak istiyorum.

İklim değişikliği ve kuraklığın dünyamızı ve ülkemizi tehdit ettiği acı bir gerçek. Bu konuda herkese büyük görev düşüyor. Biz, Devri Alem Belgesel TV Programı www.devrialem.tv olarak 4 yıl önce, Dünyamız ve Ülkemiz Çöl Olmasın adı ile belgesel çekimi yaparak, birçok TV kanalına yayınlamak üzere gönderdik.

Dünya İklim Zirvesinin toplandığı bu günlerde, Dünyamız ve Ülkemiz Çöl Olmasın belgesellerimizin linklerini sizlerle paylaşıyoruz.

Dünyamız Çöl Olmasın

https://m.youtube.com/watch?v=zgxgQI1zIzA

Ülkemiz Çöl Olmasın

https://m.youtube.com/watch?v=FttvgQPSDKE

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İklim Zirvesine Amerika Ev Sahipliği Yaptı

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, “Başkan Biden, 22-23 Nisan’da ev sahipliği yapacağı ve çevrim içi düzenlenecek Liderler İklim Zirvesine 40 dünya liderini davet etti.” ifadesine yer verildi.

Söz konusu zirvenin kamuya açık şekilde canlı yayınlanacağına işaret edilen açıklamada, Biden’ın göreve geldiği ilk gün, Donald Trump’ın ayrıldığı Paris İklim Anlaşmasına geri döndüğü anımsatıldı.

Açıklamada, liderler zirvesinde, iklim değişikliği ile daha güçlü bir mücadelenin aciliyetinin ve ekonomik yararlarının altının çizileceği aktarılırken, “Glasgow’da, kasım ayında toplanacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesi, bu zirve önemli bir kilometre taşı olacaktır.” değerlendirmesine yer verildi.

Biden’ın davet ettiği 40 dünya lideri listesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin Devlet Bakanı Şi Cinping, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi isimler yer aldı.

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İklim Zirvesine Türkiye Neden Katılmadı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskoçya’nın Glasgow kentinde yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) neden katılmadığını açıkladı. Roma’daki G20 Zirvesi sonrası uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, “Güvenlik taleplerimiz yerine getirilmeyince Glasgow’a gitmekten vazgeçtik. Bu sadece kendi güvenliğimizle ilgili değil, ülkemizin itibarıyla da ilgili bir meseleydi” dedi.

Türkiye’nin zirve için talep ettiği güvenlik protokolü için “Bunlar uluslararası bütün ziyaretlerimizde bize ve diğer bütün liderlere her zaman uygulanan protokoldeki standartlardı” diye konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak bize bunların son anda karşılanamayacağı söylendi. Daha sonra bizim geri çevrilen talebimizdeki standartların başka bir ülke için istisnai olarak sağlanabildiğini öğrendik. Bu diplomatik teamüllere de uymuyordu. Bunu kabul edemezdik.”

(Fotoğraf, abonesi olduğum Anadolu Ajansı’ndan alınmıştır)

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ABD Liderinin İklim Zirvesi Konuşması

Biden, İskoçya’nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) yaptığı konuşmada, iklim değişikliğini “varoluşsal bir tehdit” olarak nitelendirdi.

Zirveye katılan liderleri, iklim değişikliği ile ilgili sert adımlar atmak için kısıtlı bir zaman olduğu konusunda uyaran Biden, “Açıkça söylemek gerekirse, tarihin gözlerinin üzerimizde olduğu ve önümüzde derin soruların olduğu bir zamanda toplandık. Konu basit. Harekete geçecek miyiz ve gerekeni yapacak mıyız? Önümüzdeki büyük fırsatı kullanacak mıyız, ya da gelecek nesilleri acı çekmeye mahkum mu edeceğiz?” sorularını yöneltti.

“İklim değişikliği dünyayı mahvediyor”

Glasgow’da yapılan zirvenin, gelecek için daha azimle savaşma konusunda bir ilerlemeye yol açmasını umduğunu vurgulayan Biden, “İklim değişikliği, dünyayı mahvediyor ve insanların yaşamını tehlikeye atıyor. Ülkelere trilyonlarca dolara mal oluyor.” ifadesini kullandı.

Biden, iklim değişikliği nedeniyle rekor seviyelerdeki sıcaklık ve kuraklığın orman yangınlarını tetiklediğini, son yılların en büyük fırtınalarının yaşandığını ve bunların hepsinin ABD’yi etkilediğini belirterek, “Şu anda dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız. Kendimize yatırım yapma ve adil temiz enerjili bir gelecek inşa etme, bu süreçte de dünyada milyonlarca iyi maaşlı iş olanağı açma imkanımız var.” diye konuştu.

Biden’dan gelişmekte olan ülkelere finansman mesajı

Gelişmekte olan ülkelere temiz enerjiye geçiş süreçlerini hızlandırmak için yardım etmek istediklerini dile getiren Biden, “Bunu yapmak, bizim zorunluluğumuz.” dedi.

Yönetiminin, ABD’nin gelişmekte olan ülkelere iklim finansmanını 2024’e kadar 4 katına çıkarmak için Kongre ile çalıştıklarını aktaran Biden, “Herkesin görevinin başında olması gerektiği bu çabada, mali seferberlik çok önemli.” değerlendirmesinde bulundu.

Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesi nedeniyle özür diledi.

Biden, İskoçya’nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen COP26 kapsamındaki “Eylem ve Dayanışma” başlıklı oturumda da konuştu.

Göreve başlar başlamaz Paris İklim Anlaşması’na geri döndüğünü belirten Biden, “Bence özür dilememeliyim ama yine de geçmiş yönetim döneminde ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesi nedeniyle özür dilerim.” ifadesini kullandı.

Biden, bütün büyük ekonomilerin sera gazı salınımı konusunda amaçlarına ulaşmasını umduğunu vurgulayarak, “ABD, bu konuda üzerine ne düşüyorsa yapacaktır.” dedi.

Biden, göreve geldiğinde kararname imzalamıştı

Ocak 2017’de ABD Başkanlığı görevine gelen Donald Trump, görevindeki ilk yılında Paris İklim Anlaşması’ndan çekileceklerini duyurmuş ve süreç resmi olarak Kasım 2020’de tamamlanmıştı.

“İklim değişikliğiyle mücadele” en büyük seçim vaatlerinden biri olan Biden ise göreve geldiği 20 Ocak’ta anlaşmaya geri dönülmesi için bir kararname imzalamıştı.

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İklim Zirvesinden Ormanlarla İlgili Tarihi Karar

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 100’ün üzerinde lider 2030’a kadar orman kaybını durdurmayı taahhüt etti.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı’nda (COP26) 100’den fazla lider “Ormanlar ve Arazi Kullanımına İlişkin Liderler Bildirgesi”ni imzaladı.

Liderler, bildirge kapsamında 2030’a kadar orman kaybını ve arazi bozulmasını durdurmayı ve bu durumu tersine çevirmeyi taahhüt etti. Liderler ayrıca bu hedefe yönelik 12 milyar dolar kamu ve 7,2 milyar dolar özel sektör finansmanı aktarmayı vaat etti.

Bildirgede, ormanları ve diğer karasal ekosistemleri korumak ve restorasyonlarını hızlandırma, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden ve ulusal ticaret politikalarını hayata geçirme, kırsal geçim kaynaklarının geliştirilerek dayanıklılığın artırılması, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğini teşvik edecek politikaların tasarlanması, yerel topluluklar için destek sağlanması ve finansmanın uluslararası hedeflerle uyumlu hale getirilmesinin kolaylaştırılması için taahhütte bulunuldu.

“Ormanlarda endişe verici boyutlardaki kayıp devam ediyor”

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Küresel Orman Uygulamaları Lideri France Price, bildirgeye ilişkin açıklamasında, ormansızlaşmanın durdurulmasına yönelik verilen taahhütlerin acilen uygulanması gerektiğine işaret ederek, “Ormanlar, insan, ekonomik ve sosyal refah için kritik öneme sahip ekosistem hizmetleri sağlıyor ancak ormanlarda endişe verici boyutlardaki kayıp devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Hükûmetlerin katılımı, hesap verebilirliği ve şeffaflığı artırarak arazi ve orman yönetimini iyileştirme çabalarını hızlandırması gerektiğini kaydeden Price, “Hükûmetleri, bugün açıklanan orman ve arazi kullanımı taahhütlerini iddialı, zamana bağlı hedefler ve bu hedeflerin izlenmesi ve doğrulanması için ortak bir şeffaf çerçeveyle tamamlamaya çağırıyoruz. Kaybedecek zamanımız yok. Uygulama, doğa açısından olumlu bir geleceği güvence altına alacak sonuçlar elde etmenin anahtarı.” değerlendirmesinde bulundu.