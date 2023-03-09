Dünya Kadınlar Günü ve Fadime Halam ile Çocukluk Anılarım

Rahmetli halam, babası İbrahim Dedem 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı’na giderken üç yaşında dedemin tek kız evladı. Dedem şehit olunca Büyük dedem Hasan Kandaz Ağa tarafından büyütülmüş, dini bütün bir kadındı. Kışın, kendisi ile koyun çobanlığı yaparken buzlu suda abdest alıp, kar üstünde namaz kılması beni çok duygulandırırdı. Rahmetli halamın, dakikalarca yağan karın atında ve kar üstünde tüm Müslümanlar ile devlet ve millet için hayır dua etmesi gözümün önünden hiç gitmiyor. Ezanlar Türkçe ’ye çevrilince yeniden ezanların Arapça okunması için büyük bir koçu kurban etmeyi adadığını ve ezanın ilk kez Arapça okunduğunu duyduğunda büyük bir koçu kınalayıp kurban ettiğini ondan heyecanla dinlerken sanki o günleri yaşar gibi oluyordum. Halamın hayatı başlı başına belgesel ve roman konusu, inşallah bir gün onun çileli ve fedakâr hayatını da belgeselleştirmek nasip olur.



