banner890
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dünya Kadınlar Günü ve Fadime Halam ile Çocukluk Anılarım

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

Dünya Kadınlar Günü ve Fadime Halam ile Çocukluk Anılarım

09 Mart 2023 Perşembe 13:17

 
Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve www.gazetegebze.com.tr ile belgeselcinin not defteri köşesinde 9 Mart 2023 tarihinde yayınlanan makalemiz
8 Mart dünya kadınlar günü kutlanıyor. Medya kuruluşların kötü örnekler veriyor. Keşke rol model ve kahraman kadınlar anlatılsa. Medya kuruluşları kadınların değerini anlatsa , hayatımız da rol model örnek kadınlar var. Benim hayatımın örnek timsali Fadime halam.
8 Mart dünya kadınlar gününde halamdan söz etmek ve onula yaşadığım çocukluk anılarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. 8 Mart dünya kadınlar gününde rahmetli Fadime Halam ile Rahmetli Emine anamın şahsında ebediyete intikal eden tüm hala ve anaların ruhları İçin bir Fatiha üç ihlas okuyalım El Fatiha
ÖRNEK BİR KADIN FADİME HALAM
Rahmetli halam okur yazar değildi ama canlı şahitti , sadece benim halam değil çalışkan, yardım yapmayı sever ve yaptığı iyiliklerle tüm köyün Fadime Halası, cefakâr ve fedakâr bir Anadolu kadınıydı. O benim sadece halam değil ana vekilim, ilk hocam, evlatlığı olmaktan şeref duyduğum , okumama vesile olan halamın ezanın yeniden Arapça olarak okunması ve Ayasofya dendiği zaman yaşadığı heyecan halen gözümün önünde. Keşke tüm halalar benim halam gibi olsa, benim için büyük bir şans.
EZANIN ARAPÇA OKUNMASI İÇİN KURBAN ADAMIŞTI
Rahmetli halam, babası İbrahim Dedem 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı’na giderken üç yaşında dedemin tek kız evladı. Dedem şehit olunca Büyük dedem Hasan Kandaz Ağa tarafından büyütülmüş, dini bütün bir kadındı. Kışın, kendisi ile koyun çobanlığı yaparken buzlu suda abdest alıp, kar üstünde namaz kılması beni çok duygulandırırdı. Rahmetli halamın, dakikalarca yağan karın atında ve kar üstünde tüm Müslümanlar ile devlet ve millet için hayır dua etmesi gözümün önünden hiç gitmiyor. Ezanlar Türkçe ’ye çevrilince yeniden ezanların Arapça okunması için büyük bir koçu kurban etmeyi adadığını ve ezanın ilk kez Arapça okunduğunu duyduğunda büyük bir koçu kınalayıp kurban ettiğini ondan heyecanla dinlerken sanki o günleri yaşar gibi oluyordum. Halamın hayatı başlı başına belgesel ve roman konusu, inşallah bir gün onun çileli ve fedakâr hayatını da belgeselleştirmek nasip olur.
HALAMIN AYASOFYA CAMİ AŞKI
Rahmetli halamdan, yaylanın düzlerinde soğuk su gözesinin başında peygamberimizin hayatı Hazreti Ali efendimizin cenkleri ve tarihi bilgileri dinleyerek çocukluk yıllarım geçti. Halamın en büyük isteği Ayasofya Camisi’nin büyük kubbesi altında namaz kılmak ve dua etmek isteğini 1985 yılında gerçekleştirdik.Giresun Espiye Dikmen Köyü’nden Gebze’ye yanıma geldiğinde rahmetli babamla birlikte benden ilk istekleri Ayasofya’ya gitmek oldu. Bir sonbahar günü, birlikte Ayasofya’ya gidip bu mübarek mabedi gezdik. Babam ve halam Ayasofya’nın perişan ve müze olarak karanlık, loş haline çok üzüldüler. Büyük kubbenin altında ayakta namaz kılıp, dua ettiler. Ayasofya’dan bir türlü çıkmak istemiyorlardı. Onlara göre Ayasofya’nın büyük kubbesi bir türlü yapılamıyor ve sürekli yıkılıyormuş, peygamberimizin tükürüğü getirilmiş ve büyük kubbenin harcına karıştırılmış ve kubbe bu sayede yıkılmamış diye ata, dede ve hocalarından duymuşlar. Duyduklarına inanan, inandıkları gibi yaşayan şehit yetimi kuşakların temsilcileri o insanların değer ve kıymetlerini tam olarak bilseydik.
KADINLAR GÜNÜ İLE İLGİLİ BİR YIL ÖNCE YAPTIĞIM SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM
Kadın anadır haladır bacıdır teyzedir
Kadın eştir kızımızdır sevginin sembolüdür
Kadın hanımdır sultanımdır vatanımdır
Kadın candır canlandır özveri fedakarlıktır
Bu duygu ve düşüncelerle 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutluyor , ebediyete göçenlere Allah cc dan rahmet hayatda olanlara sağlık mutluluk diliyorum.
Kadınlık bilgi birikim ve bilincine sahip olan tüm kadınlara selam olsun.
KADIN KAHRAMANLARIMIZ
Gebze gazetesi
www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşesinde 8 mart 2018 de Kadın kahramanlar ile ilgili yazdığım yazı İle sizleri baş başa bırakıyorum
KOCAELİ KADIN YAZARLAR PLATFORMU
Kurtuluş savaşı Sakarya meydan muharebesinin 100.yılı dolayısı İle Kocaeli kadın şair ve yazarlar Platformu üyeleri ile 2021 istiklal marşı yılı anısına çektiğimiz belgesel programı sizlerle paylaşıyorum.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dünya Kadınlar Günü ve Unutulan Kahraman Kadınlarımız! Dünya Kadınlar Günü ve Unutulan Kahraman Kadınlarımız!
Uluslararası Kocaeli Tarih ve Kültürü Belgeseli Uluslararası Kocaeli Tarih ve Kültürü Belgeseli
8 Mart Dünya Kadınlar Günün de Anlamlı ve Önemli Bir Toplantı 8 Mart Dünya Kadınlar Günün de Anlamlı ve Önemli...
Basın ve Medya Tarihimiz de Gazetecilik Anılarım Basın ve Medya Tarihimiz de Gazetecilik Anılarım
Ukrayna’da Türk İslam Medeniyeti ve Rus Vahşeti Ukrayna’da Türk İslam Medeniyeti ve Rus Vahşeti
TGRT DE ANADOLUYU VATAN YAPAN VAKIF MEDENİYETİ BELGESELİMİZ YAINLANIYOR TGRT DE ANADOLUYU VATAN YAPAN VAKIF MEDENİYETİ BELGESELİMİZ...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Dünya Kadınlar Günü ve Unutulan Kahraman...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

Haberi Oku