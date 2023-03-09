Dünya Kadınlar Günü ve Fadime Halam ile Çocukluk Anılarım

09 Mart 2023 Perşembe 13:17
8 Mart dünya kadınlar günü kutlanıyor. Medya kuruluşların kötü örnekler veriyor. Keşke rol model ve kahraman kadınlar anlatılsa. Medya kuruluşları kadınların değerini anlatsa , hayatımız da rol model örnek kadınlar var. Benim hayatımın örnek timsali Fadime halam.
8 Mart dünya kadınlar gününde halamdan söz etmek ve onula yaşadığım çocukluk anılarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. 8 Mart dünya kadınlar gününde rahmetli Fadime Halam ile Rahmetli Emine anamın şahsında ebediyete intikal eden tüm hala ve anaların ruhları İçin bir Fatiha üç ihlas okuyalım El Fatiha
ÖRNEK BİR KADIN FADİME HALAM
Rahmetli halam okur yazar değildi ama canlı şahitti , sadece benim halam değil çalışkan, yardım yapmayı sever ve yaptığı iyiliklerle tüm köyün Fadime Halası, cefakâr ve fedakâr bir Anadolu kadınıydı. O benim sadece halam değil ana vekilim, ilk hocam, evlatlığı olmaktan şeref duyduğum , okumama vesile olan halamın ezanın yeniden Arapça olarak okunması ve Ayasofya dendiği zaman yaşadığı heyecan halen gözümün önünde. Keşke tüm halalar benim halam gibi olsa, benim için büyük bir şans.
EZANIN ARAPÇA OKUNMASI İÇİN KURBAN ADAMIŞTI
Rahmetli halam, babası İbrahim Dedem 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı’na giderken üç yaşında dedemin tek kız evladı. Dedem şehit olunca Büyük dedem Hasan Kandaz Ağa tarafından büyütülmüş, dini bütün bir kadındı. Kışın, kendisi ile koyun çobanlığı yaparken buzlu suda abdest alıp, kar üstünde namaz kılması beni çok duygulandırırdı. Rahmetli halamın, dakikalarca yağan karın atında ve kar üstünde tüm Müslümanlar ile devlet ve millet için hayır dua etmesi gözümün önünden hiç gitmiyor. Ezanlar Türkçe ’ye çevrilince yeniden ezanların Arapça okunması için büyük bir koçu kurban etmeyi adadığını ve ezanın ilk kez Arapça okunduğunu duyduğunda büyük bir koçu kınalayıp kurban ettiğini ondan heyecanla dinlerken sanki o günleri yaşar gibi oluyordum. Halamın hayatı başlı başına belgesel ve roman konusu, inşallah bir gün onun çileli ve fedakâr hayatını da belgeselleştirmek nasip olur.
HALAMIN AYASOFYA CAMİ AŞKI
Rahmetli halamdan, yaylanın düzlerinde soğuk su gözesinin başında peygamberimizin hayatı Hazreti Ali efendimizin cenkleri ve tarihi bilgileri dinleyerek çocukluk yıllarım geçti. Halamın en büyük isteği Ayasofya Camisi’nin büyük kubbesi altında namaz kılmak ve dua etmek isteğini 1985 yılında gerçekleştirdik.Giresun Espiye Dikmen Köyü’nden Gebze’ye yanıma geldiğinde rahmetli babamla birlikte benden ilk istekleri Ayasofya’ya gitmek oldu. Bir sonbahar günü, birlikte Ayasofya’ya gidip bu mübarek mabedi gezdik. Babam ve halam Ayasofya’nın perişan ve müze olarak karanlık, loş haline çok üzüldüler. Büyük kubbenin altında ayakta namaz kılıp, dua ettiler. Ayasofya’dan bir türlü çıkmak istemiyorlardı. Onlara göre Ayasofya’nın büyük kubbesi bir türlü yapılamıyor ve sürekli yıkılıyormuş, peygamberimizin tükürüğü getirilmiş ve büyük kubbenin harcına karıştırılmış ve kubbe bu sayede yıkılmamış diye ata, dede ve hocalarından duymuşlar. Duyduklarına inanan, inandıkları gibi yaşayan şehit yetimi kuşakların temsilcileri o insanların değer ve kıymetlerini tam olarak bilseydik.
KADINLAR GÜNÜ İLE İLGİLİ BİR YIL ÖNCE YAPTIĞIM SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM
Kadın anadır haladır bacıdır teyzedir
Kadın eştir kızımızdır sevginin sembolüdür
Kadın hanımdır sultanımdır vatanımdır
Kadın candır canlandır özveri fedakarlıktır
Bu duygu ve düşüncelerle 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutluyor , ebediyete göçenlere Allah cc dan rahmet hayatda olanlara sağlık mutluluk diliyorum.
Kadınlık bilgi birikim ve bilincine sahip olan tüm kadınlara selam olsun.
KADIN KAHRAMANLARIMIZ
Gebze gazetesi
www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşesinde 8 mart 2018 de Kadın kahramanlar ile ilgili yazdığım yazı İle sizleri baş başa bırakıyorum
KOCAELİ KADIN YAZARLAR PLATFORMU
Kurtuluş savaşı Sakarya meydan muharebesinin 100.yılı dolayısı İle Kocaeli kadın şair ve yazarlar Platformu üyeleri ile 2021 istiklal marşı yılı anısına çektiğimiz belgesel programı sizlerle paylaşıyorum.
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