Dünya Markası Türk Fındığı TÜBİTAK Gündeminde

Giresun Üniversitesinden Tarihi Toplantı

TÜrkiyenin en önemli ihraç ürünü ve yüzbinlerle ailenin gelir kaynağı olan Türk fındığı ile ilgili Türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu önemli çalışmalar yapıyor.

TÜBİTAK Gebze Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Türkiye gıda Platformu tarafından bugün önemli bir toplantı yapılacak.

Toplantı üncesi düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklamalar yapıldı.

Giresun Üniversitesi rektörü Prof Dr. Yılmaz Can başkanlığında düzenlenen bilgilendirme toplantısında Giresun üniversitesinin fındıkta ihtisas Ünüversitesi ilan edildiği açıklandı.

TÜBİTAK gıda Platformu başkanı ve kendisine bir Fındık üreticisi olan Doç Dr Cesarettin Alaşalvar TÜBİTAK’ın Fındık İle ilgili yaptığı bilimsel çalışmaları açıkladı.

Çeşitli Ünüverdite ve fındıkla ilgili kurumlarım temsilcileri önemli bilhiler verdiler