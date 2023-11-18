DÜNYA PREMATÜRE GÜNÜ, BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ’NDE DÜNYAYA GELEN PREMATÜRE BEBEKLER VE AİLELERİ İLE KUTLANDI

Doğdukları ilk andan itibaren hayata tutunmak için savaşan prematüre bebekler, umut dolu bekleyiş içinde olan aileleri ve umudu mutluluğa çevirmek için mücadele eden sağlık çalışanları için oldukça kıymetli olan Dünya Prematüre Günü, Bayındır Söğütözü Hastanesi’nde doğan prematüre bebekler ve aileleri ile kutlandı.

Bayındır Sağlık Grubu Bayındır Söğütözü Hastanesi Neonatoloji (Yenidoğan) Uzmanı Doç. Dr. Ece Göçmen’in açılış konuşmasını yaptığı Dünya Prematüre Günü etkinliğinde neşeli anlar yaşandı.

17 Kasım, zamanından önce doğarak yaşama tutunma mücadelesi veren bebeklerin ve ailelerinin yaşadıkları zorluklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla, Dünya Prematüre Günü olarak kutlanıyor. Miniklerin bu özel gününü kutlamak için Bayındır Söğütözü Hastanesi’nde doğan prematüre bebeklerin, ailelerinin ve sağlık çalışanlarının davetli olduğu bir etkinlik düzenlendi.

“PREMATÜRE BEBEKLERİN SAĞLIKLI BİREYLER OLMALARI,

DOĞUMDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETİNİN KALİTESİ İLE YAKINDAN İLİŞKİLİDİR.”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bayındır Söğütözü Hastanesi Neonatoloji (Yenidoğan) Uzmanı Doç. Dr. Ece Göçmen, sürprizlerle dolu gebelik sürecinin gerek anneye gerek ise bebeğe bağlı sorunlar nedeniyle zamanından önce sonlanabileceğini ve doğumun erken gerçekleşebileceğini aktararak, “Özellikle 32 haftadan önce ve 1500 gramın altında doğan bebeklerin, donanımlı yenidoğan yoğun bakım ünitesi bulunan hastanelerde, yenidoğan uzmanı hekimlerin eşliğinde bakım görmesi hayatta kalma şanslarını artırır. Prematüre bebeklerin ileride yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı bireyler olmaları, doğumda sunulan sağlık hizmetinin kalitesi ile yakından ilişkilidir. Koşulları uygun olmayan bir hastanede doğum gerçekleştiğinde, bebeğin uygun bir merkeze transferi gerekebilir. Ancak transfer sırasında olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle erken doğum yapacak gebenin önceden uygun merkeze transferi sağlanmalıdır. Transfer sırasında bebek için en güvenli yer anne karnıdır. Ayrıca, prematüre bebeğin bakımı da çok özenli olmalıdır. Günümüzde prematüre bebek bakımında en iyi bakım, bebeğe daha az dokunarak, daha çok gözlem yapılarak gerçekleştirilen bireyselleştirilmiş bakımdır. Ailelerin, prematüre bebek bakımına yenidoğan yoğun bakım sürecinde aktif katılımının sağlanması, önemli bir kaliteli bakım kriteridir. Prematüre bebeklere kaliteli bakım sunmak üzere düzenlenmiş ünitelerin kurulması, bu farkındalıkla eğitilmiş yeterli sayıda uzman hekim ve hemşirenin yetişmesi, emek ve sorumluluk gerektiren bir süreçtir. Biz de bu farkındalığı artırmak için 17 Kasım Dünya Prematüre Gününde Bayındır Söğütözü Hastanesi’nde dünyaya gelen prematüre bebeklerimiz ile bir araya geldik. Bebeklerimizin sağlıklı olup, bugün yanımızda yer almaları çok büyük bir mutluluk kaynağı...” dedi.

“PREMATÜRE BEBEKLER HEKİM TARAFINDAN DÜZENLİ ARALIKLARLA TAKİP EDİLMELİDİR”

Doç. Dr. Ece Göçmen’in ardından kürsüye çıkan Bayındır Söğütözü Hastanesi Pediatri ve Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. Müge Toyran, yenidoğan bebeklerin bakımının ve izleminin her zaman özellikli ve önemli olduğunu ancak prematüre bebekler için konunun daha incelikli olduğunu vurgulayarak şu açıklamaları yaptı: “Prematüre bebekler hayata henüz hazır olamadan, anne karnında gelişimlerini tamamlayamadan gelirler. Hayatlarının ilk günleri bu hazırlıksızlığın neden olduğu sorunların tedavisiyle geçer ve çoğu zaman taburcu olup eve döndükten sonraki süreçte de henüz her şey tam olarak normale dönmüş olmayabilir. Bu nedenle doğum sonrası özel bir ilgiyle tedaviye ihtiyaçları olduğu gibi, büyüme sürecinde de yakın ilgi, izlem ve ihtiyaç halinde tedaviye ihtiyaç duyarlar. Bu özel ve kırılgan durumları prematüre bebeklerin aileyle iş birliği halinde farklı uzmanlık alanlarından oluşan bir ekip tarafından yakın izlemini gerektirir. Hastanemizde yenidoğan, çocuk kardiyoloji, çocuk nöroloji, çocuk alerji, çocuk gelişimi uzmanlarının da içinde yer aldığı çocuk sağlığı ve hastalıkları ekibimiz, kulak-burun-boğaz, göz hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ağız ve diş sağlığı uzmanlarımız, hayata biraz hazırlıksız başlayıp erkenden ağır sorunlarla başa çıkmak zorunda kalan prematüre bebeklerimizin sağlıklı ve neşeli büyümelerine destek olmak üzere çalışmaktadır.”

“PERİNATOLOJİ DİSİPLİNİ, SAĞLIKLI NESİLLER YARATMAYI AMAÇLIYOR”

Bayındır Söğütözü Hastanesi Perinatoloji (Riskli Gebelik) Uzmanı Prof. Dr. Nuri Danışman ve Bayındır Söğütözü Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Esra Oben Tutar ise sağlıklı nesiller ve sağlıklı toplumlar yaratma amacı taşıyan perinatoloji disiplininin önemini vurgulayarak, “Gebelikte hipertansiyon, diyabet, doğum sürecinde kanamalar gibi risk faktörleri, sıkça görülen obstetrik problemlerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Ayrıca tüp bebek gibi üremeye yardımcı tedavi yöntemleri yaygın olarak uygulandığından dolayı, çoğul gebelikler de daha sık görülüyor. Tüm bu faktörler bebeklerin hayata erken gelmesine sebep olabildiğinden, riskli gebelik uzmanlarının çalışma alanı içerisinde yer alıyor. Doğumların yüzde 10’u beklenildiğinden erken gerçekleşir ve bu bebeklerin 3’te 1’i de yoğun ve yakın bakım gerektiren prematürelerdir. Hâlâ bebek morbidite (hastalık) ve mortalitesinin (ölüm) ilk nedeni prematüreliktir. Bu nedenle mümkünse tüm gebelik izleminin mutlaka perinatoloji uzmanı tarafından yapılması, sonrasında da doğuma yakın sürecin mutlaka perinatoloji ve neonatoloji uzmanı olan bir merkezde yönetilmesi önem taşıyor” diye konuştular.

Konukları bilgilendiren uzmanlar görüşlerinin ardından ise prematüre bebek sahibi aileler yaşadıkları süreçleri anlattı.

BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Aile merkezli ve bireyselleştirilmiş bakım ilkelerinin gözetildiği Bayındır Söğütözü Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, erken doğan bebeklere ve ailelerine üçüncü seviye yoğun bakım hizmeti veriyor. Prematüre bebekler için büyük önem taşıyan yenidoğan yoğun bakım ünitesi ile bebekler bakım hizmeti alabiliyor ve bebeklerin ileride hem sekelsiz hem de kaliteli bir yaşam sürmelerine yardımcı olunuyor.