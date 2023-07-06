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Düzce de Sel Felaketi ve Efteni Gölü

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 6 Temmuz 2022 tarihli sosyal medya paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Düzce de Sel Felaketi ve Efteni Gölü

06 Temmuz 2023 Perşembe 12:10

Düzce de Sel Felaketi Korkunç Boyutlarda
Bir zamanlar ter temiz suların da balıkların yüzdüğü kuşların yaşadığı Efteni gölü çamur ve Balçık'a döndü
Gölyaka belediyedinde görevli değerli dost ve arkadaş Avni Can beyin rehberliğinde bölgeyi gezerek belgesel çekimi yaparken sel felaketinin vurduğu Efteni gölünde gördüklerim beni çok üzdü
Daha önce insanların hatıra fotoğrafı çektirdiğin Efteni gölü üzerinde gezi terası ve iskele sel felaketine dayanamayarak çöktü.
Su kuşları ördekler ve Nülifer çiçekleri ile bir tabloyu andıran Efteni gölü kuş cennetinde sular yükseldi.
Sel felaketinden sonra yavaş yavaş çekinen su geride çamur balçık ve pis koku bırakıyor.
Sel Felaketi Öncesi ve Sonrası Efteni Gölünden Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak canlı yayın yaparak Düzce Gölyaka ilçesindeki sel felaketinin boyutlarını belgelemeye çalıştık.
Sel Felaketi Sonrası Efteni Gölü
Düzce Gölyaka ilçesinede Efteni gölünde sel felaketi sonrası devri alem belgesel programı olarak 3 Temmuz 2022 tarihinde yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz.
Sel Felaketi Öncesi Efteni Gölü
Sel felaketinden önce Türkiye gazeteciler federasyonu başkanlar konseyi toplantısı ve basın vakfı genel kurulu için Düzceye gitmiştik. Düzce gazeteciler cemiyeti başkanı değerli arkadaşım Erol Tarhan'ın ev sahipliğinde Düzce bölgesini gezerek belgesel çekmiştik
18 Haziran 2022 tarihinde Düzce Gölyaka ilçesi Efreni gölünden birçok tv kanalında yayınlanan Devri alem belgesel programı olarak Efteni bölümden yaptığımız canlı yayın Efteni gölünün güzelliklerini gösteriyor. Sel felaketi öncesi Efteni gölünden yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz.
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