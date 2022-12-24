Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği Encümeni, Gönen'de toplandı

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda EMARÇEB ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın başkanlık ettiği toplantıya encümen üyeleri Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Coşkun Tanış, Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Oya Özarkon, Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan ve birlik müdürü İmam Bakır Damar ile birlik mühendisi Tülay Coşkun katıldı.

Birliğin çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda gündemdeki konu başlıkları görüşülerek değerlendirildi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz tarafından Selman Hasan Arslan’a ve toplantıya katılan belediye başkanları ile encümen üyelerine yöresel hediyeler takdim edildi.

AA