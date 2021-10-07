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EĞİTİM AL HAYATTA KAL GÖNÜLLÜ OL HAYAT KURTAR

Selamet Derneği Kocaeli Acar arama kurtarma Kocaeli gönüllülerini topladı.

EĞİTİM AL HAYATTA KAL GÖNÜLLÜ OL HAYAT KURTAR

07 Ekim 2021 Perşembe 16:35

Gönüllülerle tanışma ve kaynaşma şeklinde geçen toplantıya Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği ve Acar Arama Kurtarma Ekibi Genel Başkanı Harun Yavuz Yılmaz, Selamet Derneği Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Birgül Kocaeli Temsilcisi Halim Yazıcı ve Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç Katıldı. Toplantıda Konuşan Acar Arama Kurtarma Başkanı Harun Yavuz Yılmaz; Ülkemiz konumu itibariyle deprem kuşağı üzerinde bulunan, bununla birlikte birçok doğal kaynaklı afetin yaşandığı bir yerdir. Çeşitli dönemlerde farklı şehirlerimizde sel, deprem, orman yangınları gibi birçok durumda Selamet Derneği olarak acil yardım çalışmalarında bulunduk. Sahada yaşadığımız bu tecrübe bizler için bu alanda farklı bir çalışmanın yapılması zaruri yetini ortaya çıkardı. Bu vesile ile derneğimizin çalışma alanını genişleterek İnsani Yardım çalışmalarına ek olarak Acar Arama Kurtarma ekibimizi kurduk. Bu kapsamda, AFAD ile temasa geçip işin uzmanlarıyla ve gönüllüleriyle arama kurtarma eğitimleri aldık. Olası afet bölgelerinde yapılması gerekenlerin anlatıldığı özel eğitimlerde, doğada kaybolmuş, sele kapılmış ya da bir yere sıkışmış kişilerin kurtarılması senaryoları da canlandırılıyor. İşin profesyonellerinden eğitim alan kişiler, bazen enkaz altında ya da su kuyusunda sıkışan bir bedeni çıkarmayı öğrenirken, kimi zaman tırmanma kulesine tırmanıyor ya da enkaz bölgesinde sismik dinleme yapıyor. Eğitimler Sonunda Sertifikalarımız aldık. İlk tecrübemiz Manavgat Orman Yangın bölgesi ardından Kastamonu Bozkurt ve Sinop Boyabat ilçelerinde meydana gelen Sel afetinin arama ve kurtarma çalışmalarına katıldık. Acar Arama ve Kurtarma olarak her ilde 20+10 kişilik ekip ekipler oluşturacağız  İnşaallah Kocaelide’de buranın öncüsü sizler olacaksınız. Dedi.

 


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