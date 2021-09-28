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EĞİTİM KURULU TOPLANDI:2022 YILI EĞİTİM PROGRAMI BELİRLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2022 yılı eğitim programının belirlenmesi ve 2021 yılı içerisinde verilen eğitimlerin değerlendirildiği “eğitim kurulu” toplantısını gerçekleştirdi.

EĞİTİM KURULU TOPLANDI:2022 YILI EĞİTİM PROGRAMI BELİRLENDİ

28 Eylül 2021 Salı 14:59

TOPLANTI DÜZENLENDİ

İSU Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği, İç Denetim, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Daire Başkanlarından oluşan eğitim kurulu toplantısı, Genel Müdür Yardımcısı Uğur Susoy başkanlığında kurumun eğitim salonunda yapıldı.


2021 YILINDA 391 EĞİTİM PROGRAMI

İSU, Kocaeli genelinde gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarıyla kaliteli ve sağlıklı altyapı ile birlikte 850 bini aşkın abonesine kesintisiz su hizmetini sağlamak için personeline eğitimler veriyor. Kurum, bu kapsamda 2021 yılında teorik, online, uygulamalı, oryantasyon ve ücretli eğitimler gerçekleştirdi. Yıl içerisinde 191 adet eğitim konusunda toplam 391 adet eğitim programı düzenlendi. Pandemi koşullarına rağmen başarılı eğitim programı yılı gerçekleştirildi. Bu yıl içerisinde belirlenen eğitimler, program çerçevesinde devam ediyor.  


2022 YILI EĞİTİM PROGRAMI BELİRLENDİ

İSU Genel Müdürlüğü Eğitim Salonunda  gerçekleştirilen “Eğitim Kurulu” toplantısında 2021 yılı eğitimleri değerlendirilerek 2022 yılında yapılacak olan eğitim programı değerlendirildi. Toplantıda, yöneticiler tarafından personelin kendini geliştirmesi bakımından gerekli görülen idari, teknik ve mevzuat eğitimleri görüşülerek 2022 yılında alınması gereken eğitim programları belirlendi. Buna göre personel yetkinliğinin artırılması maksadıyla  2022 yılında 70 adet yeni eğitim konusu başlığı belirlendi. 


Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı 




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