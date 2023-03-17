Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesine Katılıyorum

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze'de belgeselcinin not defteri köşesinde 17 Mart 2022 tarihli yayınlanan makalelerimiz.
İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadeleye yönelik birçok toplantı ve etkinlikler düzenleniyor.
Mart ayı sonunda Ankarada toplanan EKO İKLİM Zirvesine katılarak belgesel çekimi yapacağım.
Yarım asra yakın gazeteci ve belgeselci olarak çevre ve İklim değişikliği ile mücadeleye destek veren gazeteci ve belgeselci olarak ülkemiz ve dünyamız çöl olmasın adı İle çektiğim ve bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel www.devrialem.tv programlarımızın linklerini sizlerle paylaşıyorum.
Dünyamız Çöl Olmasın Belgeselimiz
Vatan Toprağı Belgeselimiz
81 ilden medya mensubu EKO İKLİM Zirvesi’nde buluşacak
MEDYA FARK EDERSE, TOPLUM DA FARK EDER!..
30-31 Mart 2022 tarihinde ATO Congresium’da yapılacak olan EKO İKLİM Zirvesi’ne 81 ilden gelen medya mensupları iklim krizine “biz de farkındayız” demek için Ankara’da buluşacak. Dünyada ilk kez düzenlenecek olan Zirve ile iklim krizinin ekonomiye etkileri ve sahip olunan tüm güzelliklerin dün nasılsa yarında öyle kalması için görüşler paylaşılacak.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgeleri, KOBİ’ler, yeşil finansman projeleriyle bankalar, üniversiteler ve pek çok kurumun desteğiyle gerçekleştirilecek “EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı”na Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR), 81 il ve yurt dışındaki kurucuları ile katılacak.
TOGG, Ankara’da sahneye çıkıyor
Önemli konukları ağırlayacak olan “Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı”nda Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG), Amerika’nın ardından ikinci lansmanıyla Türkiye’de ilk kez Ankara’da olacak. Farklı ülke temsilcileri ve büyükelçiler, uluslararası dernek, vakıf ve kalkınma ajanslarından katılımcılar EKO İKLİM Zirvesi’nde yer alacak.
Dr. Süleyman Basa’nın açıklaması
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TİMBİR Sözcüsü ve İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) Başkanı Dr. Süleyman Basa, yaşam kaynakları azalan dünyanın
ve gelecek kuşaklara daha yaşanır bir dünya bırakılması adına medyaya önemli görevler düştüğünü söyledi.
İnsanlığı bekleyen en büyük tehlike ‘İklim Pandemisi’ mi olacak?
Basa, “Önümüzde insanlığı bekleyen en önemli tehlikelerin başında iklim krizi kaynaklı çevre felaketleri olacak. Medya olarak bu tehlikeye dikkat çekmek; Zirve’de konuşulanların daha fazla kitleye ulaşması için medyanın rolüne vurgu yapmalıyız” dedi.
Dr. Süleyman Basa, şöyle devam etti: “Bünyesinde üye olarak 700 internet haber sitesi bulunan TİMBİR, yurt dışındaki temsilcileriyle de Ankara’daki EKO İKLİM Zirvesi’ne katılacak. TİMBİR olarak etkinlikte iklim değişikliğinde medyanın rolünü tartışacağız. Dünyamız ve insanlık adına verilen mücadeleye nasıl katkı sunacağımızı konuşacağız. Durum tespitleri yapıp önerilerde bulunacağız.”
“Biz de varız!..”
TİMBİR üyesi olan her medya kuruluşu, bir felakete dönüşen ve dünyayı tehdit eden iklim değişikliğinin önüne geçebilmek için Ankara’da düzenlenecek “EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi / Fuarı”nda yerini alacak.