Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesine Katılıyorum

İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadeleye yönelik birçok toplantı ve etkinlikler düzenleniyor.

İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadeleye yönelik birçok toplantı ve etkinlikler düzenleniyor.

Mart ayı sonunda Ankarada toplanan EKO İKLİM Zirvesine katılarak belgesel çekimi yapacağım.

Yarım asra yakın gazeteci ve belgeselci olarak çevre ve İklim değişikliği ile mücadeleye destek veren gazeteci ve belgeselci olarak ülkemiz ve dünyamız çöl olmasın adı İle çektiğim ve bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel www.devrialem.tv programlarımızın linklerini sizlerle paylaşıyorum.

Dünyamız Çöl Olmasın Belgeselimiz

Vatan Toprağı Belgeselimiz

81 ilden medya mensubu EKO İKLİM Zirvesi’nde buluşacak

MEDYA FARK EDERSE, TOPLUM DA FARK EDER!..

30-31 Mart 2022 tarihinde ATO Congresium’da yapılacak olan EKO İKLİM Zirvesi’ne 81 ilden gelen medya mensupları iklim krizine “biz de farkındayız” demek için Ankara’da buluşacak. Dünyada ilk kez düzenlenecek olan Zirve ile iklim krizinin ekonomiye etkileri ve sahip olunan tüm güzelliklerin dün nasılsa yarında öyle kalması için görüşler paylaşılacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgeleri, KOBİ’ler, yeşil finansman projeleriyle bankalar, üniversiteler ve pek çok kurumun desteğiyle gerçekleştirilecek “EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı”na Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR), 81 il ve yurt dışındaki kurucuları ile katılacak.

TOGG, Ankara’da sahneye çıkıyor

Önemli konukları ağırlayacak olan “Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı”nda Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG), Amerika’nın ardından ikinci lansmanıyla Türkiye’de ilk kez Ankara’da olacak. Farklı ülke temsilcileri ve büyükelçiler, uluslararası dernek, vakıf ve kalkınma ajanslarından katılımcılar EKO İKLİM Zirvesi’nde yer alacak.

Dr. Süleyman Basa’nın açıklaması