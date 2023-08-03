GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

El emeği eserler kazanca dönüşüyor

Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kurslarında bir yıl boyunca ücretsiz eğitim gören 2 bin 25 kursiyer, el emeği göz nuru eserlerini kazanca dönüştürüyor.

El emeği eserler kazanca dönüşüyor

03 Ağustos 2023 Perşembe 14:52

Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (DER-MEK) bu yıl 2 bin 25 kursiyere ücretsiz eğitim imkanı sundu. Bir yıl boyunca ürün çıkaran kursiyerler, el emeği göz nuru eserlerini kazanca dönüştürüyor. Yıl içerisinde DER-MEK bünyesinde el emeği, göz nuru eserler hazırlayan kursiyerler, burada yer alan Derince Belediyesi’ne ait stantlarda eserlerini satarak emeklerini kazanca dönüştürüyor. Stantları gezen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kursiyerlere bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova’da geleneksel sünnet şöleni Çayırova’da geleneksel sünnet şöleni
Darıca’da Sivrisineklere Karşı Etkin Mücadele Darıca’da Sivrisineklere Karşı Etkin Mücadele
Özel Bireyler Futsal Ve Masa Tenisinde Türkiye'yi Temsil Edecek Özel Bireyler Futsal Ve Masa Tenisinde Türkiye'yi...
Yarımca’ya Sahil Parkı Yapılıyor Yarımca’ya Sahil Parkı Yapılıyor
Sınavda Başarılı Elde Eden Kartepeli Öğrencilere Balkan Turu Sınavda Başarılı Elde Eden Kartepeli Öğrencilere...
Darıca Millet Bahçesi Genişleyecek Darıca Millet Bahçesi Genişleyecek
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Çayırova’da geleneksel sünnet şöleni
Çayırova Belediyesi’nin Geleneksel Sünnet Şöleni yarın birbirinden eğlenceli etkinliklerle başlayacak.

Haberi Oku