El emeği eserler kazanca dönüşüyor

Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kurslarında bir yıl boyunca ücretsiz eğitim gören 2 bin 25 kursiyer, el emeği göz nuru eserlerini kazanca dönüştürüyor.

Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (DER-MEK) bu yıl 2 bin 25 kursiyere ücretsiz eğitim imkanı sundu. Bir yıl boyunca ürün çıkaran kursiyerler, el emeği göz nuru eserlerini kazanca dönüştürüyor. Yıl içerisinde DER-MEK bünyesinde el emeği, göz nuru eserler hazırlayan kursiyerler, burada yer alan Derince Belediyesi’ne ait stantlarda eserlerini satarak emeklerini kazanca dönüştürüyor. Stantları gezen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kursiyerlere bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.





İHA