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Elektronik atık getirene tiyatro bileti ve akıllı saat hediye

İzmit Outlet Center’da yapılacak e-atık toplama etkinliğinde, belirlenen miktarlarda elektronik atık getirenlere tiyatro bileti ve akıllı saat hediye edilecek

Elektronik atık getirene tiyatro bileti ve akıllı saat hediye

13 Ekim 2021 Çarşamba 14:42


Elektronik atıkların gelişigüzel doğaya atılması çevresel açıdan tehlike oluştururken içerisinde bulunan zehirli maddeler toprağa nüfuz edebiliyor. Geri dönüşüme verilmeyen elektronik atıklar ise milli servet açısından azımsanamayacak seviyede. Bu duruma dikkat çekmek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 14 Ekim Uluslararası Elektronik Atık Günü’nde e-atık toplama etkinliği gerçekleştirecek. 14 Ekim Perşembe günü İzmit Outlet Center’da yapılacak e-atık toplama etkinliğinde, belirlenen miktarlarda elektronik atık getiren vatandaşlara tiyatro bileti ve akıllı saat hediye edilecek.    


TİYATRO BİLETİ VE AKILLI SAAT

Outlet Center’da saat 10.00 ile 20.00 arasında gerçekleştirilecek olan e- atık toplama etkinliğinde 1 kilogram ve üzerine e-atık getiren 50 kişiye çift kişilik tiyatro bileti, 10 kilogram ve üzerinde e-atık getiren 3 kişiye ise akıllı saat hediye edilecek. 


GELİRİ SOKAK HAYVANLARINA

Toplanan elektronik atıkların geri dönüşümü ile belirli bir oranda gelir elde edilecek. Elde edilen bu gelir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sokak hayvanlarına bağışlanacak.


ELEKTRONİK ATIKLARI BELEDİYELER TOPLUYOR

Elektronik atıklar genel olarak tehlikeli atık sınıfına girdiği için çöpe atılmamalı ve yetkili olmayan (hurdacı) kişilere verilmemesi gerekiyor. Evlerde en çok biriktirilen elektronik atıkların başında cep telefonları ve küçük ev aletleri geliyor. Vatandaşlarımızın Büyükşehir 153’ü veya ilçe belediyelerinin ALO ATIK hatlarını/Çözüm Masalarını aramaları durumunda; eski fırın, buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi vb. elektronik atıklar adreslerinden teslim alınıyor. 

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