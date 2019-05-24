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EMEP, Vatandaşı Dayanışmaya Çağırıyor

Emek Partisi Kocaeli İl Örgütü, 4 aydır mücadele eden TÜPRAŞ işçileriyle dayanışmaya çağırıyor.

EMEP, Vatandaşı Dayanışmaya Çağırıyor

24 Mayıs 2019 Cuma 11:42

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Fabrika önlerinde, işçi duraklarında ve emekçi semtlerde hazırladıkları iki farklı bildiriyi Kocaelili vatandaşlara ulaştıran Emek Partililer (EMEP) TÜPRAŞ işçilerinin haklı mücadelesi için dayanışmaya çağırıyor.

Hazırlanan ilk bildiride, Eylül ayı ile birlikte metal işçilerinin MESS sözleşmesi sürecine gireceği belirtilerek “TÜPRAŞ sözleşmesindeki dayatmalar, MESS grup sözleşmesinin hangi koşullarda geçeceğine dair bize ipucu veriyor. Metal işçileri, TÜPRAŞ işçileriyle birlik ve dayanışma içinde olmazlarsa kendilerinin de kazanamayacağı bir mücadele içinde olacaklarını bilmelidir. Bugün TÜPRAŞ işçisinin kazanımı, yarın metal işçilerinin kazanımı işçilerin ortak kazanımı olacaktır” denildi.






‘TÜPRAŞ İŞÇİSİNİN SESİNE SES KATMAYA ÇAĞIRIYORUZ!’

Hazırlanan ikinci bildiride ise, “TÜPRAŞ işçisi aylardır çeşitli uyarı eylemleri yapıyor, sözleşmeyi Yüksek Hakem Kurulu’na taşıyıp devlet desteğini de arkasına alarak süreci bir an önce söndürüp atlatmaya çalışan, istediklerini oldubitti ile kabul ettirmeye çalışan Koç Holding karşısında sesini duyurmaya çalışıyor. TÜPRAŞ işçisine ses olmak için fabrika önüne, sendika şubesine desteğe gidelim, moral verelim! Bulunduğumuz her yerde TÜPRAŞ işçisinin mücadelesini anlatalım, çünkü yarın o sözleşme masasına biz, çocuğumuz, kardeşimiz oturacağız. Kendi işyerlerimizde, mahallelerimizde sendikalarımızı, derneklerimizi TÜPRAŞ işçisine destek olmaya çağırarak TÜPRAŞ işçisinin sesine hep beraber ses katalım! TÜPRAŞ işçisi kazanırsa sadece o kazanmış olmayacak. TÜPRAŞ işçisinin kazanması demek bu ülkede sözleşme masasına yakın zamanda oturacak bütün işçilerin, kamu emekçilerinin masaya daha güçlü oturması anlamına gelecek. Patronların dayatmalarına karşı insanca bir yaşam için TÜPRAŞ işçisi yalnız değildir!” ifadeleri kullanıldı.

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EMEPEmep KocaeliTüpraş
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