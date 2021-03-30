En Vefalı Dost, Kitap Ve Kültür Hizmetidir

Gazetemizin 37. kuruluş yıl dönümü ile ilgili arkadaş, dost ve okurlarımızdan mesajlar alıyor, geçmiş günleri konuşuyor, anıları yeniden yaşıyoruz.

Beni en çok mutlu eden, gazetemizin kurulduğu günden itibaren okuyup, 37 yıldır takip eden vefakâr okurlarımız ile devlet ve özel kurumlarda görev yapan üst düzey yetkili ve yöneticilerin kuruluş yıl dönümü dolayısı ile arayarak, güzel duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri oldu…

37 yıldır basın yolu ile hizmet etmeye devam eden, ilkelerinden hiç sapmadan yayın yapan gazetemiz, basın ve medya tarihimizin de canlı şahidi.

Kültür Bakanlığı ve Kocaeli Valiliği’nin olurları ile gazetemiz bünyesinde kurduğunuz İlim Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com kütüphanemiz, kültür alanında bir çok hizmet yapmakta ve tarih araştırmalarını sürdürmekte.

Kitap ve Kültür Hizmetinin Önemi

Kütüphaneler Haftasını kutlarken İKTAV Belgesel Yayıncılık Kütüphanesinden, kültürümüze büyük hizmet…

30 yıldan beri, yurt içi ve yurt dışında birçok ülkede çektiğimiz ve halen TGRT televizyonu başta olmak üzere birçok televizyonlarda yayınlanmaya devam eden Devri Alem Belgesel TV program arşivini tarih ve kültür araştırmacılarının hizmetine açarak, kubbede hoş bir seda bırakmak istedik.

Kütüphanemizde bulunan belgesel videolar ve fotoğraf arşivi, kültür ve medeniyet tarihimize ışık tutmakta. Tarih bilinci oluşmasında gençlere katkı sunmaktadır.

Kütüphaneler Haftasını kutlarken, yazdığı kitaplarla bizlere vefalı dost ve arkadaş bırakan yazar ve yayıncılarımızı saygı, şükran, minnet ve sevgi ile anarken, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum.

İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemizin Açılışından Notlar

Kütüphaneler Haftası’nda, Kocaeli'nin ilk özel Araştırma Merkezi Kütüphanesi İKTAV Kütüphanesini resmen hizmete açarak Kocaeli ve Gebze Kitapları Sergisi düzenlemiştik.

Üç yıl önce gerçekleşen açılış töreni ile ilgili bir makale yazmış, duygularımızı ifade etmiştim. Sizleri üç yıl önceki geçmiş günlere götürelim, yazdığımız makale ile baş başa bırakalım.

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/iktavdan-kocaeli-kitaplari-sergisi-h26645.html

İKTAV Kütüphanesinin Açılış Töreninden Notlar

Kısa adı İKTAV olan İlim, Kültür, Tarih, Teknoloji Araştırma Merkezi Kütüphanesinde 44 yıllık gazetecilik ve belgeselcilik hayatımızda başta kitap, dergi ve gazete ile Devr-i Alem Belgesel TV Program arşivleri, belgesel video görüntüler ve fotoğraflar yer alıyor. Kütüphane ve Araştırma Merkezi ile ilgili ayrıntılı bilgi www.iktav.com sayfamızda yer almakta.

Tatlıkuyu Mahallesi'nde kurduğumuz İKTAV Kütüphanemizi Kaymakam ve Kocaeli İl Kültür Müdürü açtı.

55. Kütüphaneler Haftası dolayısı ile Araştırma Merkezi ve Kütüphanemizin resmî açılışının Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Kültür Müdürü Ercan Yamen, Gebze Kütüphane Müdürü Tevhide Hanım ve bu yıl, Gebze Kütüphane Haftası etkinliğini düzenleyen Çolakoğlu Kız Meslek Lisesi Müdürü Aycan Çamlıbel ile Kültür Müdürlüğü yetkilileri ve bazı okul müdürlerinin katılımı ile sade bir törenle gerçekleştirdik.

Törende yaptığım konuşmada 44 yıllık gazetecilik ve belgeselcilik hayatımızda topladığımız kitap, belgesel, dergi ve fotoğrafları kültürümüze kazandırmak için Kocaeli Kültür Müdürlüğü ve Valilik olurları ile 240 metrekarelik kendimize ait bu yeri tahsis ettiğimizi, kütüphane ve Araştırma Merkezimizin akademisyenler, yüksek lisans, doktora tezi hazırlayanlar, tarih ve kültür araştırmacılarına açık olduğunu söyledim.

Gebze Kaymakamı yaptığı konuşmada araştırma merkezi ve kütüphanenin çok büyük bir emek ve çalışma ürünü olduğunu, böyle bir özel kütüphaneyi Kütüphaneler Haftasında açmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürü Ercan Yamen "Kütüphanenin oluşum ve kuruluşunu yıllardan beri takip ediyorum bu kütüphanede çok önemli arşiv ve kitaplar yer alıyor. Görsel ve belgesel arşivi çok önemli. İstek ve arzum burası herkese örnek olur, imkanı olan arşiv sahipleri böyle kütüphane ve araştırma merkezi kurar" dedi.

Kaymakam başta olmak üzere açılışa katılanlar, temsili açılış kurdelesini keserek, Kocaeli’nin ilk özel Araştırma Merkezi Özel İKTAV Kütüphanesini hizmete açtılar.

Açılış töreninden sonra kütüphane içinde yer alan kitap ve arşivlerle ilgili bilgi alıp Kocaeli ve Gebze Kitapları sergisini gezdiler. (Kaynak: Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com )