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“Engelleri gönülden atabilirsek, dünyamız daha da yaşanabilir olur”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir basın mesajı yayınladı

'Engelleri gönülden atabilirsek, dünyamız daha da yaşanabilir olur”

02 Aralık 2022 Cuma 10:21

 Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dünya Engelliler Günü nedeni ile yayınladığı mesajda ülkemizde yaklaşık 8 buçuk milyon bakmadan gören, adım atmadan yürüyen, dokunmadan hissedebilen engellimizin var olduğunu ifade ederek ”Engellilik sadece bir sağduyu değil, aynı zamanda bir hak ve adalet meselesidir. Engelleri gönülden atarsak dünyamız daha da yaşanabilir olur” dedi

 

Herkesin birer engelli adayı olduğunu belirten Başkan Büyükakın mesajına şu şekilde devam etti” Engelli vatandaşlarımızın eşit muamele, itibar, yaşamlarını bağımsız idame ettirme ve toplumun bir parçası olma gibi haklara sahip olmasını sağlamalıyız. Ahlaki ve vicdani bir görev olarak, herkesin daha da bilinçlenerek engelli bireylere karşı bulunulan önyargılardan arınmalıyız. Yaşam kalitelerini yükseltmek adına eğitim, işgücü, sağlık, erişebilirlik gibi birçok konuda yeni düzenlemeler yapmalı ve pozitif ayrımcılık uygulamalıyız.

Devletimiz engelli vatandaşlarımızın, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama entegrasyonunun sağlanması amacıyla önemli çalışmalar yürütüyor. Engellilerimizin hayat şartlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi, geleceğe güvenle bakmaları konusunda dünyada örnek gösterilecek bir konuma ulaştık.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak da engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk. Türkiye’ye örnek birçok yenilikçi çalışmalar ile destek verdik. Sağlıktan istihdama, spordan kültüre her türlü hizmete erişebilmesi için engellilerimizin önünü açıyoruz. Erişilebilirlik kapsamında fiziksel çevrenin ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınması adına projeler üretiyoruz. Çoğulcu bir yaklaşımla sosyal hayata uyumlarını sağlamak için çözümler üretiyoruz. Eşitlikçi, güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir bir hizmet anlayışı ile tüm imkanlarımızı seferber ediyor, dertlerine derman olmaya çalışıyoruz.

Engelsiz Taksi ile ulaşımlarına, Evde Bakım ile öz bakım ve ev temizliklerine, Geniş Ailem ile günlük ihtiyaçlarına, Ben de Varım Projeleri ile hayata tutunmalarına katkıda bulunuyoruz. Otizm Eğitim Projesi, Probes, Hayata Tutun, Tedbiri Mekan, İşaret Dili Tercümanlığı gibi birçok örnek proje ile engelli vatandaşlarımızın dert ortağı oluyoruz.

Engelsiz bir hayat ve erişilebilir bir dünya için hep birlikte önyargıları kırıp farkındalığımızı artırmalıyız. Hep birlikte, gönülden attığımız bu adımlar neticesinde engellilerimizin engellerini ortadan kaldırmalıyız. Dünyamızın daha da mutlu, daha da paylaşılabilir, daha da adil olmasını ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, aileleri ile mutlu, huzurlu günler geçirmesini temenni ediyorum.

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