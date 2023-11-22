Engelliler Merkezi için ortak protokol imzalandı

Yapımı tamamlanan ve kısa bir süre içinde hizmete açılacak olan Çayırova Belediyesi Engelliler Merkezi’nin kullanımı ve işletmesi ile ilgili Çayırova Kaymakamlığı, Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ortak protokol imzalandı.

Çayırova’da engelleri ortadan kaldırmak ve özel bireylerin yaşamını kolaylaştırmak adına birçok projeyi hayata geçiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Kaymakamlığı ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile önemli bir protokole imza attı. Çayırova Kaymakamlığı, Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Başkan Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Engelliler Merkezi’nin kullanımı ve işletilmesiyle ilgili ortak protokol oluşturdu. Çayırova Kaymakamlığı’nda gerçekleşen protokol imza töreninde Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç katılım sağladı. Protokol hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Çayırova’mızda yaşayan özel bireylerimizin gündelik hayatını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katmak için yapımını tamamladığımız Engelliler Merkezi’mizin kullanımı ve işletmesi ile ilgili ortak protokolünü, İlçe Kaymakamımız Ahmet Önal ve Milli Eğitim Müdürümüz Azmi Tunç ile birlikte imzaladık, hayırlı uğurlu olsun” dedi.



