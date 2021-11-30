Engellilerin araçlarını Darıca Belediyesi tamir ediyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçede yaşayan engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla engelli bireylere yönelik tekerlekli ve akülü araçların bakım ve onarımı için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde birim kuruldu. Garanti süresi sona ermiş tekerlekli sandalyelere akü, tekerlek, fren, gövde bakımı, yağ kontrolü ve motor beyin temizliği gibi bakımlar ücretsiz yapılıyor. Kısa bir süre önce başlayan ve kentteki engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve karşılaştıkları sorunları gidermek amacıyla tamamen ücretsiz bir şekilde verilen hizmet ile 40 engelli aracı yenilenerek sahiplerine teslim edildi.

BAKIM ONARIMLAR ÜCRETSİZ YAPILIYOR

Tekerlekli sandalye bakım ve onarımından yararlanmak isteyen engelli bireylerin Darıca Belediyesi bünyesinde hizmet veren Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi’ne (DAREN) başvurmaları gerekiyor. Arızalı engelli araçlarını evlerden alan belediye ekipleri, bakım onarımı yapılarak kullanıma hazır hale getirilen araçları tekrar evlere bırakıyor. Belediyenin bu desteğinin kendileri için çok büyük bir hizmet olduğunu vurgulayan engelli bireyler ve aileleri, daha önce böyle bir uygulama olmadığı için çok zorlandıklarını belirterek Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti.

BIYIK: “ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN VARIZ”

Amaçlarının engelli vatandaşlara yardım etmek ve hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için canla başla çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimiz ve ailelerinden gelen en büyük taleplerden biri bozulan araçlarını tamir etmek için İstanbul’a göndermek zorunda kaldıkları ve mağdur olduklarıydı. Biz de Darıca Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı hizmete aldık. Engelli arkadaşlarımızın bozulan araçlarını alarak tamir ediyoruz. Aracını kendisi getiremeyen vatandaşlarımızın araçlarını da tamir ederek tekrar kendisine teslim ediyoruz. Belediyemiz bu hizmetten kesinlikle ücret almıyor. Burada yapılan işlemler belediyemizin gönül belediyeciliği anlayışıyla yaptığı bir hizmettir. Engelli kardeşlerimiz ve ailelerinin her zaman en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.





