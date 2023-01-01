‘Engelsiz Taksi’ ile 15 bin 586 ulaşım hizmeti





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlara 18 adet “Engelsiz Taksi” ile ulaşım desteği veriyor. Bu kapsamda 2022 yılında 15 bin 586 ulaşım isteği “Engelsiz Taksi” ile karşılandı. Engelli vatandaşlar bu hizmet ile başta sağlık, eğitim, spor, kültürel olmak üzere ayırt etmeksizin her türlü ulaşım ihtiyaçlarında zahmetsizce gidecekleri yerlere ulaşma imkânı buldu.





BÜYÜKŞEHİR ENGELLİLERİN YANINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların her zaman yanında olarak onların dertlerine derman olacak hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda tekerlekli sandalyede olan vatandaşlara “Engelsiz Taksi” ile ulaşım hizmeti sağlanıyor.





RANDEVU SİSTEMİ İLE ÇALIŞMA

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce tüm Kocaeli’de hizmet veren ve randevu sitemi ile çalışan “Engelsiz Taksi”, tekerlekli sandalyede olan vatandaşlara hizmet veriyor. Engelli vatandaşlar istedikleri yerden alınarak gidecekleri yere kadar ulaştırılıyor.





18 ENGELSİZ TAKSİ İLE HİZMET

Engelsiz taksi ile hastaneye, diyaliz merkezine, fizik tedavi merkezine, okula, alışveriş merkezine götürülüp tekrardan evlerine bırakıldığı “Engelsiz Taksi” hizmetinden 2022 yılında 15 bin 499 seans hizmet verildi. Akülü tekerlekli sandalye kullanan bir yolcu ve bir refakatçi kapasiteli 6 adet hafif ticari araç, 13 oturma kapasiteli 5 tekerlekli sandalye taşıma kapasiteli 1 otobüs, tüm engel grupları için 16 kişilik 1 minibüs, 1 binek araç ve 6 refakatçi kapasitesi bulunan 9 adet özel tasarım kaldırma mekanizması bulunan araçlarla hizmet verilmektedir.





TALEP İÇİN 153

Başta sağlık hizmetleri olmak üzere eğitim kurumları, resmi kurumlar yanında sosyal etkinlikler için gelen talepler Engelsiz Taksi ile karşılanıyor. 07.00 ile 23.00 arasında hizmet veren Engelsiz Taksi’de ayrıca gece 23.00 ve sabah 07.00 arasında havaalanı transferleri ve hastane çıkışlarına da destek olunuyor. Engelsiz Taksi hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 153 numaralı çağrı merkezinden randevu alabilirler.





Bülten No: 001