ER BAKAN SPOR’DA HEDEF ŞAMPİYONLUK





Euro B lisans belgesine sahip Ahmet Yılmaz’la anlaşan Er Bakan spor, Ahmet Yılmaz’ a imzayı kulüp binasında attırdı.

Kulüp yöneticilerinin de katıldığı imza töreninde konuşan Er Bakan spor teknik patronu Ahmet Yılmaz; 17 yıllık teknik direktörlük kariyerimde birçok farklı kulüp çalıştırdım, şimdi 17 yıllık tecrübemi Er Bakan spora aktarma zamanı dedi.

Kendimi Er Bakan sporda sadece bir hoca olarak değil aynı zamanda bir taraftar olarak görüyorum, gönüllü olarak Er Bakan spora uzun yıllar hizmet edeceğim ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Şamil Ayyıldız ve yöneticilere kendisine olan desteklerinden ötürü teşekkür eden Yılmaz, burada aile ortamının bir parçası olacak olmak beni çok mutlu etti dedi.

Sözlerine devam eden Ahmet Yılmaz, geniş bir oyuncu kadrosuna sahibiz, böyle enerjik ve dinamik gençlerle bu sezon şampiyon Er Bakan spor ifadelerini kullandı.