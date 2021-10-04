Erbil’den Kerkük’e Devri Alem

Kuzey Irak olarak sürekli gündeme getirdiğimiz, Erbil, Süleymaniye, Kerkük, Musul, Türkmeneli illeri olarak adlandırılır. Yıllarca hep Kuzey Irak diyip geçmişiz. Türkmen kenti Erbil’den, gönül telimizi titreten Kerkük’ten ve Musul’dan fazla haberimiz olmamıştır. Keşke, Türkmenli bölgesiyle ilgili bir çok araştırmalar ve çalışmalar yapılsaydı. Türkmenli Türklüğü ve bu bölgede ki Türki İslam medeniyeti gündeme getirebilseydi.

ERBİL’E 2009 YILINDA GİTMİŞTİM Kuzey Irak’ın Bölgesel yönetim Başkenti olan Erbil’e, 2009 yılında gidip Belgesel çekmiştim. İsterseniz o dönemli ilgili yaptığım tespit ve araştırmaların özetini sizlerle paylaşıp, yarında gündemle ilgili yazılarımıza devam edeceğiz. Türkiye’den 12 kişilik gazeteci grubu ile gittiğimiz Kerkük’te aynı zamanda Erbil, Kerkük - Türkmeneli’nde kültür ve medeniyet coğrafyamızın izlerini araştırarak belgesel çekimleri gerçekleştirdik. Erbil şehri bir milyon nüfusa sahip. Mesut Barzani yönetimindeki Kuzey Irak bölgesinde 400 bin Türk yaşıyor. Erbil’de azımsanmayacak derecede Türk nüfusunun yanı sıra birçok Türk firması da faaliyet göstermekte. Kuzey Irak bölgesinin en büyük şehirlerinden olan Erbil’den Kerkük’e doğru yola çıkarken, Türk - İslam medeniyetinin muhteşem tarihine yolculuk yaptık. Erbil ile Kerkük arası yaklaşık 100 kilometre. Yol üzerinde Türkmeneli şehirlerinden geçtikten sonra bizleri ilk karşılayan şehir Kuştepe oldu. Mezepotamya medeniyetinin bereket kaynağı Zapsuyu’nun geçtiği Altun Köprü şehrinde 4. Murad’ın Bağdat seferinde yapılan köprüde tarihe not düşüp, zamana noterlik yaparak ecdadımızın ruhuna Fatiha okuduk. Gönül tellerimizi titreten Altun Köprü’de 28 Mart 1991 yılında Saddam Hüseyin’in emri ile şehit edilen 102 Kerküklü Türkmen’in mezarını ziyaret ederek, dua ettik. Türk Gazeteciler heyetinde yer alan duayen gazeteci Yavuz Donat ve diğer gazeteci arkadaşlarla bölgede hatıra fotoğrafı çekerek, tarihe not düştük. Bu mezarlıkta daha Kerkük’e gitmeden acı gerçeklerle karşılaştık. Kültür ve medeniyet tarihimizin önemli bir yeri olan Erbil’in tarihi geçmişi oldukça eskiye dayanıyor.

IRAK TÜRKMENLERİNİN ACI KADERİ Hüzünlü ve duygusal Kerkük türkülerinden ve acıklı Musul hikayelerinden bildiğimiz Irak Türkmenleri bugün bir çok parçaya bölünmüş. Herkes bir yere çekiliyor. Irak’da yaşayan 1.5 milyon civarında Irak Türkmenleri hep acı ve sıkıntılı dönem yaşamış. Türkmenler hiç gün görmemişler. Erbil’e Kürtler Hevler diyor. Şehir de tam anlamıyla bir kalkınma hamlesi var. Yeni binalar, geniş yollar ve köprüler yapılıyor. İnşaat alanında bölge tam bir yatırım merkezi. Türk işadamlarına bölge iş yapmak için fırsat ve cazibe merkezi. İnşaat malzemesi dahil her şey Türkiye’den buraya gidiyor. Fırın, market, giyin ve tüm ihtiyaç maddeleri de Türkiye’den getirilip satılıyor.