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Erken Teşhis Hayat Kurtarır

Büyükşehir tarafından Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı içinde yer alan katılımcılara sağlık taraması gerçekleştiriliyor

Erken Teşhis Hayat Kurtarır

05 Temmuz 2022 Salı 01:37

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen sağlık taramasında kan tahlilleri (glukoz, üre, kreatin, lipid paneli, SGOT, SGPT, CRP, hemogram ile tiroid tetkikleri) ve kalp sağlığına yönelik EKG (elektrokardiografi) tetkikleri yapılıyor. Yapılan sağlık taramalarında, tetkik sonuçlarına göre olası risk gruplarında farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.


ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI 

Büyükşehir yetkilileri, erken teşhis ve tanının, gerek vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırması bakımından gerekse de ülke ekonomisine katkısı bakımından ne kadar önemli olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek,  ‘’Yetersiz hareket eden bireyleri tehdit eden obezite ile mücadele kapsamında, antrenörler eşliğinde spor yapan kadınların sağlık taramasını yaparak kontrollü kilo vermelerine katkı sunuyoruz” bilgisini veriyor.


SON TEKNOLOJİK CİHAZLARLA TARAMA

Bu bağlamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki İşçi Sağlığı Tarama Birimi bu görevi yerine getirirken güncel bilgilerden ve son teknoloji ürünü cihazlardan yararlanılıyor. Bu kapsamda İzmit, Gebze, Derince ve Karamürsel ilçelerinde ikamet eden obez ve obez adayı kadınların talepleri doğrultusunda sağlık kontrolleri tamamlanmış olup, tetkik sonuçlarına göre de uygun egzersiz programları düzenlendi. Yetkililer, kadınlara yönelik yapılan bu sağlık taramalarının belli aralıklarla devam edeceğini ve tetkik sonuçlarının hekimlerce takip edileceğini ifade etti.


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KocaeliGebzeZinnur BüyükgözTahir Büyükakın
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