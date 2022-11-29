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ERSOY; KADRO BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİNİN DE HAKKI

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy; Hükümetin sözleşmeli memurlara kadro vermesinin sevindirici olduğunu, ancak belediyelerin, yani kamunun asıl işini yapan şirket işçilerinin de kadroya geçirilmesinin iş barışı ve çalışma hayatı için elzem olduğunu ifade etti.

ERSOY; KADRO BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİNİN DE HAKKI

29 Kasım 2022 Salı 14:51

Ersoy; Dün akşam Sayın  Cumhurbaşkanımız tarafından sözleşmeli memurlara kadro verilmesi, çalışma hayatının bir sorunun daha çözülmesi ve yararlanacak arkadaşlarımız açısından önemli ve sevindiricidir.  Ancak yerel yönetimlerin yükünü çeken bulunduğu il ve ilçelerde vatandaşımıza  hizmet etmek için, yaz kış demeden,  afetlerde, salgınlarda en zor şartlarda sahada çalışan, sayıları  beşyüzbine yanaşan belediye emekçilerine de  kadro hakkı verilmesi gerekir.

 

Çalışma hayatının tek tarafı memurların olmadığını ifade eden Ersoy; çalışma hayatı içinde özellikle belediye çalışanların büyük çoğunluğunu oluşturan, yıllarca taşeron olarak çalışan, 2018 yılında belediye şirketlerine geçirilen yüzbinlerce işçinin bu güne kadar çektiği ekonomik ve sosyal sıkıntılarından kurtarılması gerekir. Aynı işyerinde kadrolu işçiler ve memurlarla çalışan ancak hala kamu işçisi görülmeyen, ikinci sınıf insan gibi görülen bu garabet uygulamaya son verilerek şirket işçilerinin gerçek kadroya geçirilmesini İstiyoruz, Belediye İşçileri Kamu İşçisidir. Ayrımcılık Son Bulsun Haklarımız Verilsin” dedi.

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