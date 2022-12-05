ESAM Kocaeli 2023’e güçlü hazırlandı

ESAM 2023 Planlaması belli oldu

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Kocaeli Şubesi 2022 planlamalarını bitirerek 2023’e hızlı giriyor. ESAM Kocaeli yönetiminin yaz aylarından beri yürüttüğü üç ayrı masadaki çalışmaları tamamlandı. Detayları uzman isim ve alanının uzman çalışanları tarafından hazırlanan masaların planlamalarında Kocaeli yerelinde ve ülke genelinde sorunlara çözüm aranıyor. Çalışmada masaların liderleri ve alanının uzman isimleri çalışma konularına ait raporlarını ESAM Kocaeli yönetimine sundu.





Masa başlıkları ilgi çekiyor

ESAM Kocaeli Yönetiminin 2023 için hazırladığı planlamada, çalışma masalarının başlıkları ve alt konuları ilgi çekti. Ekonomi Masası, ARGE Masası ve Sosyal Araştırmalar masalarından oluşan ekipler, yaz aylarından beri yürüttüğü çalışmalarda akademi, iş ve eğitim dünyasının önemli isimleri ile de bir araya gelerek çalışmalarının vizyonu hakkında da ip uçları vermiş oldu. Ekonomi Masasında; Beyin Göçü, Enerji Santralleri, İstatistik Raporları, Tedarik Zinciri ve Kandıra OSB gibi alt konu başlıkları bulunuyor. ARGE Masasında ise, Akıllı Şehirlerin Dönüşümü ve Planlaması, Arttırılmış Gerçeklik ve Fırsatlar, IOT Internet of Things: Nesnelerin İnterneti, Sosyal Konut, Yenilenebilir Enerji ve Kurumlararası Veri Paylaşımı ve Açık Veri gibi alt konu başlıkları var.





Sosyal Araştırma Masasında ise; Bebek ve Çocuk Gelişimi, Fotoğraf Yarışması, Gençlik ve Eğitim, Nasıl Bir Yönetici İstiyorsunuz, Kocaeli’de Sığınmacılar ve Mutlu Şehirler gibi başlıklardan oluşuyor.





Şahinkaya “ 2023’te Masaların Çalışmalarını Kocaeli ile paylaşacağız”

ESAM Kocaeli Şube Başkanı Adem Şahinkaya “ 2022 Mayıs ayında başladığımız planlama çalışmalarımız tamamlandı. Masa başlıkları ve alt konuları konusunda güçlü isimlerle uzun süren bir çalışma yürüttük. Kısa zamanda masa başlıklarından elde ettiğimiz çalışmalara başlayacağız.” dedi.