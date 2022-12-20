Eşini boğarak öldürmekle suçlanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ev hapsindeki sanık Ömer F. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi.

Müşteki avukatı, cumhuriyet savcısının mütalaasına katıldıklarını ifade ederek, mütalaanın kendi iddialarını doğruladığını bildirdi.

Sanık avukatı da mütalaaya katılmadıklarını belirterek, ayrıntılı savunma hazırlamak için süre talep etti.

Söz verilen sanık da eşini kendisinin öldürmediğini savunarak, "Olay sonrası telefonda da 'Kendisini astı.' dedim. İfadelerimde de ne yaşadıysam onu anlattım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın ev hapsinin devamına, sanık avukatlarının da esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 10 Ocak'a erteledi.

- Olay

İzmit ilçesinde 21 Mart 2021'de Ömer F, Alikahya Mahallesi'ndeki evine gittiğinde 3 ay önce evlendiği Beyzanur Özel F'yi ölü bulduğunu iddia etmiş, gözaltına alınan Ömer F. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Önceki duruşmada tahliye edilen sanığa, ev hapsi verilmişti.

AA