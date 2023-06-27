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ESKİHİSARDAN İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALE

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 27 Haziran 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

ESKİHİSARDAN İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALE

27 Haziran 2023 Salı 11:54


AK PARTİNİN KURULUŞ  SÜRECİ GEBZE  ESKİHİSAR  OTEL ATABAY DA BAŞLADI 

www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv Gebze Eskihlsar dan CANLI yayında 
https://fb.watch/loLAihDDvg/?mibextid=SDPelY

AK PARTİ  GEBZE'DE KURULDU 

Ak partinin kuruluş tatihinde önemli yeri olan  Gebze Eskihisar  otel atabaydan www.gebzegazetesi.com canlı haber  de  gazetemiz kurucusu ve devri alem belgesel program yönetmeni www.ismailkahraman.net bilgi veriyor. 
  www.gebzegazetesi.com CANLI HABERİ
https://fb.watch/loLAihDDvg/?mibextid=SDPelY

38 YILDIR İL OLMA MÜCADELESİ VEREN GEBZE İLİNİ TANITMAYA  DEVAM EDİYORUZ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2609150019239589&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

GEBZE ESKİHİSAR  KALESİ  BETONLAŞIYOR

Gebze'den bayram göçü  Eskihisar sahilleri  boşaldı
www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv Kocaeli Gebze Eskihsar sahilleri ve tarihi Eskihisar kalesinin son durumu canlı haberde
https://fb.watch/loVagIOOEt/?mibextid=SDPelY

BALIKÇILAR  www.gebzegazetesi.com CANLI HABERDE DEVLET YETKİLİLERİNDEN DESTEK İSTİYOR 

https://fb.watch/loW62Z6nIP/?mibextid=SDPelY

BALIK MERALARI İŞGAL ALTINDA   DENİZ POLİSİ UYARMADAN CEZA YAZMASINDAN BALIKÇI  ESNAFI  ŞİKAYETÇİ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=971582650796939&id=100038356404310&mibextid=SDPelY
İzmit körfezindeki balık alanlarının  tersaneler ve diğer yasak bölge ilan edilmesi ile balıkçı esnafı çok zorluk çekiyor 
Balık meralarının adeta işgal edildiğine dikkat çeken balıkçılar deniz polislerinin uyarmadan ceza yazdıklarını bu yüzden birçok balıkçının balık tutmaktan vazgeçtiğini söylediler.
İl olmayı çoktan hakeden ve önümüzdeki yıllarda il olması beklenen Gebze  Eskihisar balıkçıları www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv canlı yayınında milletvekilleri vali ve diğer yetkililerden yardım ve destek istiyorlar.
https://fb.watch/loW62Z6nIP/?mibextid=SDPelY

SANAYİ KURULUŞLARI  PETROL VE KİMYA DEPOLAMA TANKLARINDA DEPREM ÖNLEMİ  ALINDI MI? 

YÜZBİNLERCE  TON PETRO KİMYA  TANKLARININ BULUNDUĞU KOCAELİ  DİLOVASI VE KÖFFEZ  İLÇELERİ İLE İLGİLİ DEPREM ÖNLEMİ ALINMALI 

DİLOVASI İLÇESİNDEN CANLI HABER 

38 yıldır  il olmak için  çalışma  yapan  geleceğin  Gebze ilinin Dilovası  ilçesi  bölgesinden  videolu canlı  haberi sizlerle  paylaşıyor  petro kimya ve yakıt tankları ile ilgili önlemler alınmasını istiyoruz.
https://fb.watch/lixrkNZdHf/?mibextid=SDPelY

  DİLOVASI   VE KÖRFEZ  İLÇELERİ  PETRO KİMYA  TANKLARI  İLE DOLU 

Kocaeli  sanayi odası başkanlığı vakit geçirmeden  sanayi kuruluşları  yakıt ve  tehlikeli KİMYA tanklarının  depreme karşı hangi önlemleri aldıklarını  kamuoyuna açıklamalı

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2609073169247274&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

GEBZE'DEN  BİR NECDET İÇİM  GEÇTİ

GEBZE ESNAF ODASI BAŞKANIYDI
GEBZE ESNAFININ NECDET ABİSİYDİ
40 YILLIK  ESNAF ARKADAŞIM TERZİ NECDET'Tİ
ALLAH RAMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
    Esnaf ve Sanatkarların Başısağolsun
Gebze'nin tanınmış simalarından uzun yıllar esnaf sanatkarlar odası  başkanlığı yapan  terzi Necdet İçim vefat etmiştir.
Cenazesi  bugün  26 Haziran pazartesi günü öğle namazına müteakip  Gebze Mustafapaşa Camisinde kılınacak cenaze namazıdan sonra Merkez mezarlığında defnedilecektir.
www.gebzegazetesi.com olarak merhuma  Allah cc dan rahmet ailesine  başsağlığı diliyoruz
Mekânı cennet ruhu şad olsun.

NECDET İÇİM'İN CENAZE  NAMAZI 
An itibari ile  Gebze'nin tanınmış simalarından Necdet içimin cenaze namazı   Çoban Mustafa  külliyesinde  Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com  canlı yayınında
https://fb.watch/lqbfiap6K6/?mibextid=SDPelY




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