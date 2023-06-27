ESKİHİSARDAN İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALE





AK PARTİNİN KURULUŞ SÜRECİ GEBZE ESKİHİSAR OTEL ATABAY DA BAŞLADI





www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv Gebze Eskihlsar dan CANLI yayında

https://fb.watch/loLAihDDvg/?mibextid=SDPelY





AK PARTİ GEBZE'DE KURULDU





Ak partinin kuruluş tatihinde önemli yeri olan Gebze Eskihisar otel atabaydan www.gebzegazetesi.com canlı haber de gazetemiz kurucusu ve devri alem belgesel program yönetmeni www.ismailkahraman.net bilgi veriyor.

www.gebzegazetesi.com CANLI HABERİ

https://fb.watch/loLAihDDvg/?mibextid=SDPelY





38 YILDIR İL OLMA MÜCADELESİ VEREN GEBZE İLİNİ TANITMAYA DEVAM EDİYORUZ





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2609150019239589&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





GEBZE ESKİHİSAR KALESİ BETONLAŞIYOR





Gebze'den bayram göçü Eskihisar sahilleri boşaldı

www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv Kocaeli Gebze Eskihsar sahilleri ve tarihi Eskihisar kalesinin son durumu canlı haberde

https://fb.watch/loVagIOOEt/?mibextid=SDPelY





BALIKÇILAR www.gebzegazetesi.com CANLI HABERDE DEVLET YETKİLİLERİNDEN DESTEK İSTİYOR





https://fb.watch/loW62Z6nIP/?mibextid=SDPelY





BALIK MERALARI İŞGAL ALTINDA DENİZ POLİSİ UYARMADAN CEZA YAZMASINDAN BALIKÇI ESNAFI ŞİKAYETÇİ





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=971582650796939&id=100038356404310&mibextid=SDPelY

İzmit körfezindeki balık alanlarının tersaneler ve diğer yasak bölge ilan edilmesi ile balıkçı esnafı çok zorluk çekiyor

Balık meralarının adeta işgal edildiğine dikkat çeken balıkçılar deniz polislerinin uyarmadan ceza yazdıklarını bu yüzden birçok balıkçının balık tutmaktan vazgeçtiğini söylediler.

İl olmayı çoktan hakeden ve önümüzdeki yıllarda il olması beklenen Gebze Eskihisar balıkçıları www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv canlı yayınında milletvekilleri vali ve diğer yetkililerden yardım ve destek istiyorlar.

https://fb.watch/loW62Z6nIP/?mibextid=SDPelY





SANAYİ KURULUŞLARI PETROL VE KİMYA DEPOLAMA TANKLARINDA DEPREM ÖNLEMİ ALINDI MI?





YÜZBİNLERCE TON PETRO KİMYA TANKLARININ BULUNDUĞU KOCAELİ DİLOVASI VE KÖFFEZ İLÇELERİ İLE İLGİLİ DEPREM ÖNLEMİ ALINMALI





DİLOVASI İLÇESİNDEN CANLI HABER





38 yıldır il olmak için çalışma yapan geleceğin Gebze ilinin Dilovası ilçesi bölgesinden videolu canlı haberi sizlerle paylaşıyor petro kimya ve yakıt tankları ile ilgili önlemler alınmasını istiyoruz.

https://fb.watch/lixrkNZdHf/?mibextid=SDPelY





DİLOVASI VE KÖRFEZ İLÇELERİ PETRO KİMYA TANKLARI İLE DOLU





Kocaeli sanayi odası başkanlığı vakit geçirmeden sanayi kuruluşları yakıt ve tehlikeli KİMYA tanklarının depreme karşı hangi önlemleri aldıklarını kamuoyuna açıklamalı





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2609073169247274&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





GEBZE'DEN BİR NECDET İÇİM GEÇTİ





GEBZE ESNAF ODASI BAŞKANIYDI

GEBZE ESNAFININ NECDET ABİSİYDİ

40 YILLIK ESNAF ARKADAŞIM TERZİ NECDET'Tİ

ALLAH RAMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

Esnaf ve Sanatkarların Başısağolsun

Gebze'nin tanınmış simalarından uzun yıllar esnaf sanatkarlar odası başkanlığı yapan terzi Necdet İçim vefat etmiştir.

Cenazesi bugün 26 Haziran pazartesi günü öğle namazına müteakip Gebze Mustafapaşa Camisinde kılınacak cenaze namazıdan sonra Merkez mezarlığında defnedilecektir.

www.gebzegazetesi.com olarak merhuma Allah cc dan rahmet ailesine başsağlığı diliyoruz

Mekânı cennet ruhu şad olsun.





NECDET İÇİM'İN CENAZE NAMAZI

An itibari ile Gebze'nin tanınmış simalarından Necdet içimin cenaze namazı Çoban Mustafa külliyesinde Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayınında