ESKİHİSARDAN İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALE

AK PARTİNİN KURULUŞ SÜRECİ GEBZE ESKİHİSAR OTEL ATABAY DA BAŞLADI
www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv Gebze Eskihlsar dan CANLI yayında
https://fb.watch/loLAihDDvg/?mibextid=SDPelY
AK PARTİ GEBZE'DE KURULDU
Ak partinin kuruluş tatihinde önemli yeri olan Gebze Eskihisar otel atabaydan www.gebzegazetesi.com canlı haber de gazetemiz kurucusu ve devri alem belgesel program yönetmeni www.ismailkahraman.net bilgi veriyor.
www.gebzegazetesi.com CANLI HABERİ
https://fb.watch/loLAihDDvg/?mibextid=SDPelY
38 YILDIR İL OLMA MÜCADELESİ VEREN GEBZE İLİNİ TANITMAYA DEVAM EDİYORUZ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2609150019239589&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa
GEBZE ESKİHİSAR KALESİ BETONLAŞIYOR
Gebze'den bayram göçü Eskihisar sahilleri boşaldı
www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv Kocaeli Gebze Eskihsar sahilleri ve tarihi Eskihisar kalesinin son durumu canlı haberde
https://fb.watch/loVagIOOEt/?mibextid=SDPelY
BALIKÇILAR www.gebzegazetesi.com CANLI HABERDE DEVLET YETKİLİLERİNDEN DESTEK İSTİYOR
https://fb.watch/loW62Z6nIP/?mibextid=SDPelY
BALIK MERALARI İŞGAL ALTINDA DENİZ POLİSİ UYARMADAN CEZA YAZMASINDAN BALIKÇI ESNAFI ŞİKAYETÇİ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=971582650796939&id=100038356404310&mibextid=SDPelY
İzmit körfezindeki balık alanlarının tersaneler ve diğer yasak bölge ilan edilmesi ile balıkçı esnafı çok zorluk çekiyor
Balık meralarının adeta işgal edildiğine dikkat çeken balıkçılar deniz polislerinin uyarmadan ceza yazdıklarını bu yüzden birçok balıkçının balık tutmaktan vazgeçtiğini söylediler.
İl olmayı çoktan hakeden ve önümüzdeki yıllarda il olması beklenen Gebze Eskihisar balıkçıları www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv canlı yayınında milletvekilleri vali ve diğer yetkililerden yardım ve destek istiyorlar.
https://fb.watch/loW62Z6nIP/?mibextid=SDPelY
SANAYİ KURULUŞLARI PETROL VE KİMYA DEPOLAMA TANKLARINDA DEPREM ÖNLEMİ ALINDI MI?
YÜZBİNLERCE TON PETRO KİMYA TANKLARININ BULUNDUĞU KOCAELİ DİLOVASI VE KÖFFEZ İLÇELERİ İLE İLGİLİ DEPREM ÖNLEMİ ALINMALI
DİLOVASI İLÇESİNDEN CANLI HABER
38 yıldır il olmak için çalışma yapan geleceğin Gebze ilinin Dilovası ilçesi bölgesinden videolu canlı haberi sizlerle paylaşıyor petro kimya ve yakıt tankları ile ilgili önlemler alınmasını istiyoruz.
https://fb.watch/lixrkNZdHf/?mibextid=SDPelY
DİLOVASI VE KÖRFEZ İLÇELERİ PETRO KİMYA TANKLARI İLE DOLU
Kocaeli sanayi odası başkanlığı vakit geçirmeden sanayi kuruluşları yakıt ve tehlikeli KİMYA tanklarının depreme karşı hangi önlemleri aldıklarını kamuoyuna açıklamalı
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2609073169247274&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa
GEBZE'DEN BİR NECDET İÇİM GEÇTİ
GEBZE ESNAF ODASI BAŞKANIYDI
GEBZE ESNAFININ NECDET ABİSİYDİ
40 YILLIK ESNAF ARKADAŞIM TERZİ NECDET'Tİ
ALLAH RAMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Esnaf ve Sanatkarların Başısağolsun
Gebze'nin tanınmış simalarından uzun yıllar esnaf sanatkarlar odası başkanlığı yapan terzi Necdet İçim vefat etmiştir.
Cenazesi bugün 26 Haziran pazartesi günü öğle namazına müteakip Gebze Mustafapaşa Camisinde kılınacak cenaze namazıdan sonra Merkez mezarlığında defnedilecektir.
www.gebzegazetesi.com olarak merhuma Allah cc dan rahmet ailesine başsağlığı diliyoruz
Mekânı cennet ruhu şad olsun.
NECDET İÇİM'İN CENAZE NAMAZI
An itibari ile Gebze'nin tanınmış simalarından Necdet içimin cenaze namazı Çoban Mustafa külliyesinde Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayınında
https://fb.watch/lqbfiap6K6/?mibextid=SDPelY