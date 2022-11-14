Eskişehir’de Yunus Emre Aşığı Tayfur Bey ile Belgesel Söyleşi

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze ile www.gebzegazete.com da belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalemiz
Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı
www.iktav.com kültür hizmeti olarak Türkiye’deki tüm illerimiz ve İslam medeniyeti coğrafyasında kültür ve vakıf medeniyeti tarihimiz ile Vakıf insanlarımız ile ilgili belgeseller çekmeye devam ediyoruz.
Başta TGRT Belgesel Tv olmak üzere birçok Tv kanalında yayınlanan Devri Alem belgesel tv programı olarak belgeseller çekmeyi bir görev kabul edip telif ücreti almadan birçok Tv kanalında ve
2021 Yunus Emre yılı dolayısı ile Eskişehir Mihalıççık ilçesi Yunus Emre türbesinde belgesel çekimi yaparken Yunus Emre aşığı değerli bir hayırsever vakıf insanı ile tanışmıştık .
Tayfur Bayar kendisini Yunus Emre’nin türbesinin tamirine adayan bir vakıf insanıdır. Tayfur bey ile kendisi felç olmasına ve 90 yaşını geçmesine rağmen Eskişehir’den Yunus Emre Türbesine gelip türbeyi tamir ettirdiği sırada tanışmıştık. Tayfur beyi türbeye kubbe yaptırırken görüp Devri Alem Belgesel Tv programı olarak kendisi ile söyleşi yapmıştık .
Tayfur Bayar hayırsever örnek bir vakıf İnsanı , Eskişehir’e okul, Cami ve huzur evi yapıp devlete bağışlamış bir vefa insanıdır. Örnek bir hayırsever olan Tayfur bey ile Yunus Emre türbesinde konuşmuş belgesel çekmiştik .
Çok önemli açıklamalar yapan Yunus Emre aşığı Eskişehirli Tayfur bey ile Devri Alem Belgesel Tv programı olarak Araştırmacı Gazeteci Belgesel yönetmeni ve İKTAV vakfı başkanı
www.ismailkahraman.net tarafından yapılan söyleşilerinde yer aldığı Yunus Emre belgeselini sizlerle paylaşıyor Tayfur beye hayırlı uzun ömür diliyoruz .
ESKİŞEHİR KURŞUNLU CAMİSİ
Devri alem ekibi olarak Eskişehir Odunpazarı’nda kurşunlu camisini ziyarette bulunduk . Devri alem belgesel tv program ekibi Eskişehir kurşunlu külliyesinde 1517 yılında mezarı Gebze’de olan çoban Mustafa paşa vakfı tarafından yaptırılmış muhteşem külliyeden
ÇOBAN MUSTAFA PAŞA VAKFI ESKİŞEHİR KURŞUNLU KÜLLİYESİ
Gebze gazetesi ve Devri Alem belgesel program ekibi Eskişehir Kurşunlu cami ve külliyesinden www.devrialem.tv ve
www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayın yaparak mezarı Gebze’deki çoban Mustafa paşa külliyesinde olan çoban Mustafa paşa vakfı tarafından yapılan külliyeyi belgesel tadında tanıtmakta.
Eskişehir Kurşunlu Camisi Ve Külliyesi
Eskişehir Kurşunlu Camisi ve Külliyesi, Odunpazarı semtinde yer almaktadır. Tarihî Odunpazarı Evleri’nin yanında bulunan külliye ve tarihi evler adeta birbirini tamamlar ve sizi geçmişe götürecek bir yolculuğa çıkartır.
Kurşunlu Külliyesi, 16. yüzyıl Osmanlı Dönemi’ne ait bir eserdir. Osmanlı Devleti vezirlerinden Çoban Mustafa Paşa tarafından 1517 yılında yapılmıştır. Topkapı Sarayı Müzesi arşivinde bulunan vakıf kaydına göre, Büyük Kervansaray hariç, Külliye içinde bulunan binaların tamamı Vezir Çoban Mustafa Paşa tarafından 1517-1525 yılları arasında inşa ettirilmiş ve muhtemelen 1525 yılında tamamlanmıştır. Kurşunlu Külliyesi’nin mimarı muhtemelen, Mimar Sinan’dan önce mimarbaşı olan, Acem Ali’dir. Gerçek adı Alaeddin Ali Bey olan Acem Ali (Acem Alisi ya da Esir Ali diye de bilinir) klasik Osmanlı mimarlığında adı bilinen ilk mimarbaşıdır (1519-1537).
Külliye; cami, şadırvan, zaviye (küçük tekke), talimhane, harem, imaret, Mevlevi şeyhlerine ait türbe ve iki kervansaraydan oluşmaktadır. Caminin kubbesi kurşunla kaplı olduğundan Kurşunlu Camii adını almıştır. Cami, kare planlı kubbeyle örtülü, beş bölümlü, son cemaat yeri bulunan ve Külliye’de kitabeye sahip tek yapıdır. Günümüzde Külliye içinde yer alan kervansarayda Sıcak Cam Üfleme Atölyesi ve Cam Sanatları Merkezi bulunmaktadır. Bu kısım Uluslararası Odunpazarı Cam Festivali ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Külliyenin mektep bölümü, 2010 yılından bu yana kütüphane olarak kullanılmaktadır. Medrese bölümünde ise (hanikâh ve Mevlevi Âsitanesi olarak da adlandırılır) günümüzde dünyada açılan ilk Lületaşı Müzesi bulunmaktadır. Ayrıca Osmanlı Dönemi'nde eğitim görenlerin konaklama amacıyla kullandıkları odalar bugün atölyeye dönüştürülmüştür.
Kaynak: Eskişehir Valiliği (2014). Eskişehir Rehberi
ESKİŞEHİR ODUN PAZARINDAN CANLI YAYIN
Devri alem ekibi olarak Eskişehir Odunpazarı’ndan canlı yayın yaptık. Gebze gazetesi ve Devri alem belgesel program ekibi Eskişehir’i tanıtmaya Odunpazarı’nda devam ediyor . www.gebzegazetesi.com ve
ODUNPAZARI EVLERİ VE GEZİLECEK YERLER
Eskişehir Odunpazarı semti kentin güneyindeki tepelerde kurulmuştur. Geleneksel Anadolu Türk Mimarisi örneklerini koruyan semt, kıvrımlı yolları, çıkmaz sokakları. ahşap süslemeli-bitişik düzenli- cumbalı evleri ile örf, adet ve geleneklerini koruyarak günümüze kadar gelmiştir. Odunpazarı ''Tarihi ve Kentsel Sit'' olarak koruma altına alınmıştır.