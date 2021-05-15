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Evinde silahlı saldırıya uğrayan kadın ile eniştesinin kundaklandığı öne sürülen araçları yandı

Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı

Evinde silahlı saldırıya uğrayan kadın ile eniştesinin kundaklandığı öne sürülen araçları yandı

15 Mayıs 2021 Cumartesi 16:16

İzmit'de silahlı saldırıya uğrayan kadın ile eniştesinin park halindeyken kundaklandığı iddia edilen iki otomobili kullanılamaz hale geldi.
AIikahya Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden G.C'ye ait eve gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.
Bu sırada G.C'ye ait park halindeki 41 ADJ 001 otomobil ile G.C'nin Alikahya Merkez Mahallesi'nde oturan ablasının kocası Ş.D'nin 41 KF 179 plakalı otomobilinin yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen araçlar kullanılamaz hale geldi.
Bu arada aynı saatlerde G.C. ve Ş.D'nin akrabası olan bir kişinin de motosikletinin çalındığı öğrenildi.
Araçların kundaklandığı şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Evine ateş açılan kadın G.C, AA muhabirine, gece saatlerinde ateş açılmasıyla evde beraber olduğu kızının vurulduğunu sandığını belirterek, "Bu saatten sonra can güvenliğimizin olduğunu sanmıyorum. Devletimizden yardım bekliyorum. Bu şekilde ne evimde yaşayabiliyorum ne de bu psikolojiyi atlatabilirim." ifadelerini kullandı.






AA
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