Evlendirme Memurluğu Yeni Yerinde

Belediye hizmet binası karşısındaki yapıda uzun bir süredir hizmet veren Evlendirme Memurluğu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yeni yerinde hizmetlerini sürdürüyor. Kültür Merkezi içerisindeki 445 ve 253 kişilik iki ayrı nikâh salonuyla hizmet veren Çayırova Belediyesi, aynı zamanda 800 kişi kapasiteli konferans salonunda da nikah işlemlerini gerçekleştiriyor.

Evlilik işlemlerinin daha verimli bir şekilde yapılması için yeni yerinde hizmetlerini devam eden Evlendirme Memurluğu, ççiftlerin evlilik başvuruları ve nikah işlemlerini de burada alıyor. Özel hazırlanmış nikâh salonlarında çiftlere çeşitli kolaylıklarda sağlayan belediye, nikâh işlemlerini haftanın 7 günü gerçekleştiriyor.

Her yıl birçok çiftin nikâhını kıyan Çayırova Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2019 yılında 225 olmak üzere 2009 yılından bu güne kadar toplamda 7301 işlem gerçekleştirdi.