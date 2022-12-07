Fadime Halamın Vakıflarla İlgi Vasiyet ve Nasihati

Selçuklu döneminde oğuz Türklerinin Çepni boyu tarafından 7 ve 8 yüz yıl önce. Kurulan geçmişte Bayramlı Emiroğulları beyliğine bağlı tarihi Bayramoğlu nahiyesi Giresun Espiye Dikmen köyü bu günkü Soğukpınar belde belediyesi Çocukluk yıllarımın geçtiği köyüme vefa borcumu ödemek için çektiğim belgeselimiz

Selçuklu döneminde oğuz Türklerinin Çepni boyu tarafından 7 ve 8 yüz yıl önce. Kurulan geçmişte Bayramlı Emiroğulları beyliğine bağlı tarihi Bayramoğlu nahiyesi Giresun Espiye Dikmen köyü bu günkü Soğukpınar belde belediyesi Çocukluk yıllarımın geçtiği köyüme vefa borcumu ödemek için çektiğim belgeselimiz

Selçuklu döneminde oğuz Türklerinin Çepni boyu tarafından 7 ve 8 yüz yıl önce. Kurulan geçmişte Bayramlı Emiroğulları beyliğine bağlı tarihi Bayramoğlu nahiyesi Giresun Espiye Dikmen köyü bu günkü Soğukpınar belde belediyesi Çocukluk yıllarımın geçtiği köyüme vefa borcumu ödemek için çektiğim belgeselimiz

Çok güzel çocukluk yıllarımın geçtiği ilkokul yıllarımı hiç unutmuyorum. Tatihi Dikmen köyü tarihi köy mezarlığı ve vakıf eseri olan medrese yıkılarak ilkokul yapılmış mezarlığın ortasından yollar geçirilmiş okul tuvaleti bile tarihi mezarlık üzerinde her gün teneffüslere çıktığımız da mezarlıklarda oynuyor halamın tembih ve nasihatini unutarak çamurlu kara lastik ayakkabılarımızla eve geliyorduk. Halamı ve o günleri hiç unutmadım köyümden ve geçmişimden kopmadım .Tarihin canlı şahidi yaşlılarımız ve köyüm de belgeseller çekmeyi sürdürüyorum

Çok güzel çocukluk yıllarımın geçtiği ilkokul yıllarımı hiç unutmuyorum. Tatihi Dikmen köyü tarihi köy mezarlığı ve vakıf eseri olan medrese yıkılarak ilkokul yapılmış mezarlığın ortasından yollar geçirilmiş okul tuvaleti bile tarihi mezarlık üzerinde her gün teneffüslere çıktığımız da mezarlıklarda oynuyor halamın tembih ve nasihatini unutarak çamurlu kara lastik ayakkabılarımızla eve geliyorduk. Halamı ve o günleri hiç unutmadım köyümden ve geçmişimden kopmadım .Tarihin canlı şahidi yaşlılarımız ve köyüm de belgeseller çekmeyi sürdürüyorum

Çok güzel çocukluk yıllarımın geçtiği ilkokul yıllarımı hiç unutmuyorum. Tatihi Dikmen köyü tarihi köy mezarlığı ve vakıf eseri olan medrese yıkılarak ilkokul yapılmış mezarlığın ortasından yollar geçirilmiş okul tuvaleti bile tarihi mezarlık üzerinde her gün teneffüslere çıktığımız da mezarlıklarda oynuyor halamın tembih ve nasihatini unutarak çamurlu kara lastik ayakkabılarımızla eve geliyorduk. Halamı ve o günleri hiç unutmadım köyümden ve geçmişimden kopmadım .Tarihin canlı şahidi yaşlılarımız ve köyüm de belgeseller çekmeyi sürdürüyorum

Vefa sevgi ve fedakarlık abidesi rahmetli Kandaz kızı Fadime halam bizi okula gönderirken çocuklar çamurlu lastiklerimizi yıkayın eve vakıf toprağı getirmeyin diye sıkı sıkı tembih ederdi. Merhum Halam okulun bulunduğu Mezarlık ve medrese yeri vakıf Malı olduğunu söyler vakıf toprağını yılanlar bile yemez vakıf meyvelerini kurt kuş ve karga bile yemez diye nasihat ederdi

Vefa sevgi ve fedakarlık abidesi rahmetli Kandaz kızı Fadime halam bizi okula gönderirken çocuklar çamurlu lastiklerimizi yıkayın eve vakıf toprağı getirmeyin diye sıkı sıkı tembih ederdi. Merhum Halam okulun bulunduğu Mezarlık ve medrese yeri vakıf Malı olduğunu söyler vakıf toprağını yılanlar bile yemez vakıf meyvelerini kurt kuş ve karga bile yemez diye nasihat ederdi

Vefa sevgi ve fedakarlık abidesi rahmetli Kandaz kızı Fadime halam bizi okula gönderirken çocuklar çamurlu lastiklerimizi yıkayın eve vakıf toprağı getirmeyin diye sıkı sıkı tembih ederdi. Merhum Halam okulun bulunduğu Mezarlık ve medrese yeri vakıf Malı olduğunu söyler vakıf toprağını yılanlar bile yemez vakıf meyvelerini kurt kuş ve karga bile yemez diye nasihat ederdi

Her gün okul çıkışı bizi üstü toprak damlı köm evinin kapısında bekleyen Arif ve bilge insan ağzı dualı İlim Hikmet sahibi halam babası dedem ibrahim birinci dünya harbinde şehit olduğu için 3 yaşında yetim kalmıştı

Her gün okul çıkışı bizi üstü toprak damlı köm evinin kapısında bekleyen Arif ve bilge insan ağzı dualı İlim Hikmet sahibi halam babası dedem ibrahim birinci dünya harbinde şehit olduğu için 3 yaşında yetim kalmıştı

Her gün okul çıkışı bizi üstü toprak damlı köm evinin kapısında bekleyen Arif ve bilge insan ağzı dualı İlim Hikmet sahibi halam babası dedem ibrahim birinci dünya harbinde şehit olduğu için 3 yaşında yetim kalmıştı

Her gün halam okulun bulunduğu cami Mezarlık ve medrese bölgesinden eve toz toprak çamur getirmeyin lastiklerimizi yıkayın diye tembih ve nasihat eden halama bunun sebebini sordum

Akdığım cevap bu gün bile kulaklarım da çınlıyor

Rahmetli halam oğlum vakıf malı çok önemli vakıf mallarını korumak gerekiyor vakıf Malı olan okulun bulunduğu yerden lastik ayakkabılarınızla eve toz toprak getirirseniz evimiz dağılır ocağımız süner aman oğlum okuldan çıkıp caminin yanından geçtikten sonra ayaklarının tozunu sil çamurlarını yıka diyen Nur yüzlü güzel insan benim ilk hocam rahmetli Fadime halamın şahsında ebediyete göç eden halalar başta olmak üzere tüm halaları ve mallarını insanlığa hizmet için Allah’ın mülkü olarak vakıf eden isimleri unutulmuş vakıf insanlarını rahmet minnet ve şükranla anıyor sabahın Seher vaktinde ruhları İçin sizleri bir Fatiha üç ihlası Şerif okumaya davet ediyorum