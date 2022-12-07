Fadime Halamın Vakıflarla İlgi Vasiyet ve Nasihati

Tarihler 1960 lı yılların sonu
9 yaşında İlkokul da okuduğumuz günler
Fakirlik olsada Mutlu çocukluk yıllarımız
Her gün elimizde naylon torbadan yapılmış çanta ve yakacak odunla okula gidip geliyoruz
Selçuklu döneminde oğuz Türklerinin Çepni boyu tarafından 7 ve 8 yüz yıl önce. Kurulan geçmişte Bayramlı Emiroğulları beyliğine bağlı tarihi Bayramoğlu nahiyesi Giresun Espiye Dikmen köyü bu günkü Soğukpınar belde belediyesi Çocukluk yıllarımın geçtiği köyüme vefa borcumu ödemek için çektiğim belgeselimiz
Soğukpınar Belgeseli Gala Gösterimi
Vakıf MezarlığınÜzerine Okul Yapıldı
Çok güzel çocukluk yıllarımın geçtiği ilkokul yıllarımı hiç unutmuyorum. Tatihi Dikmen köyü tarihi köy mezarlığı ve vakıf eseri olan medrese yıkılarak ilkokul yapılmış mezarlığın ortasından yollar geçirilmiş okul tuvaleti bile tarihi mezarlık üzerinde her gün teneffüslere çıktığımız da mezarlıklarda oynuyor halamın tembih ve nasihatini unutarak çamurlu kara lastik ayakkabılarımızla eve geliyorduk. Halamı ve o günleri hiç unutmadım köyümden ve geçmişimden kopmadım .Tarihin canlı şahidi yaşlılarımız ve köyüm de belgeseller çekmeyi sürdürüyorum
Espiye Soğukpınar Dikmen köyü Belgeseli
Halamın Vakıf Toorağı Nasihati
Her gün okul çıkışı bizi üstü toprak damlı köm evinin kapısında bekleyen Arif ve bilge insan ağzı dualı İlim Hikmet sahibi halam babası dedem ibrahim birinci dünya harbinde şehit olduğu için 3 yaşında yetim kalmıştı
Vefa sevgi ve fedakarlık abidesi rahmetli Kandaz kızı Fadime halam bizi okula gönderirken çocuklar çamurlu lastiklerimizi yıkayın eve vakıf toprağı getirmeyin diye sıkı sıkı tembih ederdi. Merhum Halam okulun bulunduğu Mezarlık ve medrese yeri vakıf Malı olduğunu söyler vakıf toprağını yılanlar bile yemez vakıf meyvelerini kurt kuş ve karga bile yemez diye nasihat ederdi
Vakıf Toprağı Evleri dağıtır Ocak Söndürür
Her gün halam okulun bulunduğu cami Mezarlık ve medrese bölgesinden eve toz toprak çamur getirmeyin lastiklerimizi yıkayın diye tembih ve nasihat eden halama bunun sebebini sordum
Akdığım cevap bu gün bile kulaklarım da çınlıyor
Rahmetli halam oğlum vakıf malı çok önemli vakıf mallarını korumak gerekiyor vakıf Malı olan okulun bulunduğu yerden lastik ayakkabılarınızla eve toz toprak getirirseniz evimiz dağılır ocağımız süner aman oğlum okuldan çıkıp caminin yanından geçtikten sonra ayaklarının tozunu sil çamurlarını yıka diyen Nur yüzlü güzel insan benim ilk hocam rahmetli Fadime halamın şahsında ebediyete göç eden halalar başta olmak üzere tüm halaları ve mallarını insanlığa hizmet için Allah’ın mülkü olarak vakıf eden isimleri unutulmuş vakıf insanlarını rahmet minnet ve şükranla anıyor sabahın Seher vaktinde ruhları İçin sizleri bir Fatiha üç ihlası Şerif okumaya davet ediyorum
El Fatiha...
Vakıflar Medeniyeti Tarihi Belgeselini Halamın AZİZ Hatırasına Arnağan Ettim
Rahmetli Fadime halamdan vakıfların önemini anlamam beni tarihi belgeselciliğe yönlendirdi dünyanın bir çok bölgesinde www.devrialem.tv olarak belgesel çekmeye devam ediyoruz Vakıf Medeniyeti tarihi belgeselimizi rahmetli halamın Aziz hatırasına armağan ediyorum
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DEĞİŞTİRİLEN ESKİ LOGOSU NE İFADE EDİYORDU? YENİ LOĞ
Vakıflar genel müdürlüğü hiç gereği yokken üstelik vakıflara büyük mali yük getirecek vakıflar genel müdürlüğünün loğosunu değiştirmesine tepkiler büyürken yeni loğonun ne anlam ifade ettiğini Eski loğoyu değiştiren kültür bakan yardımcısı Ahmet Misbahdemircan ve vakıflar genel Müdüründen kamuoyu bilgi bekliyor gerçekten yeni loğo ne anlam ifade ediyor yorumu sizlere bırakıyorum
Vakıflar Genel Müdürlüğün Eski Loğosu
-Logoda yer alan kitap şeklindeki bayrak, büyük bir vakıf medeniyeti kurmuş olan Türk Milletini, kitap figürü ise vakıfların ilim ve irfana, eğitime verdikleri katkıyı ifade eder.
-Logodaki 1048 tarihi, ışığını Hoca Ahmet Yesevî dergâhından alan ve ondan birkaç kuşak sonraki gönül erlerinin Tebriz Mahkemesi’nden aldıkları karar ile Horasan’da kurulan ilk Vakfın tarihidir. Bu bir ilim vakfıdır ve bilinen ilk vakfiye budur. Bu da Türklerin 1071’den çok önce Anadolu’ya gelip buranın ilim, kültür ve sosyal hayatının gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını gösteriyor.
-Logoda yer alan cami figürü, Selçuklu ve Osmanlıdan günümüze kadar vakıflar tarafından yaptırılmış birçok cami, imarethane ve vakıf eserlerini temsil eder.
-Logodaki fabrika figürü, vakıfların kurmuş oldukları fabrikaları anlatır. Ki ilk kumaş fabrikası Evkaf Nezareti tarafından Hereke Fabrika-i Hümayunu adı ile saray ve ordunun tekstil alanındaki talebini karşılamak amacıyla 1843 yılında Hereke'de kurulmuştur. Fabrika, bir endüstri mirası olarak bugün hâlâ ayaktadır. Meselâ Bursa İpek Fabrikası da yine Pertevniyal Vâlide Sultan Vakfı tarafından Bursa’da kurulmuştur.
-Logonun içinde kalp şekline dönüştürülmüş “V” harfi ile hem Vakıfların ilk harfine hem de Vakıfların yaptıkları her hayırda sevgiyi esas almalarına vurgu yapılmıştır.
-Logonun alt kısmını çevreleyen zeytin dalı, vakıf zeytinliklerini ifade eder ki sadece Edremit Körfez Bölgesi’nde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait 165 bin zeytin ağacı ve bunları işleyen Ayvalık Zeytinlikler İşletme Müdürlüğü bulunmaktadır (Bilginin kaynağı. Levent ALBAYRAK Vakıflar Genel Müdürlüğü Yeni Vakıflar Kontenjanından 2021 tarihli Seçilmiş Meclis Üyesi)