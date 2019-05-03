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Fahrettin Altun’a yeni görev

Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına atandı.

Fahrettin Altun'a yeni görev

03 Mayıs 2019 Cuma 13:48

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Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun,  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına  atandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun atandı.

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Fahrettin AltunGebze
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