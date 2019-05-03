Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına atandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun atandı.
Fahrettin Altun’a yeni görev
Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına atandı.
Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına atandı.