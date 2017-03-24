FARABİ HİZMETTE SINIR TANIMIYOR

Darıca Farabi Devlet Hastanesi kaliteli bir anlayış tarzıyla hergün hizmetlerine yenisini ekliyor. Hastanemizin görüntüleme birimine; 1 adet MR cihazı, 1 Adet tomografi cihazı, 1 adet mamografi cihazı, 1 adet röntgen cihazı, 1 adet ultrason cihazı ve 1 adet kemik dozimetre cihazı olmak üzere birimimiz baştan aşağı yenilenmiştir.

Alınan bu cihazlar sayesinde hastalarımıza daha çabuk ve daha sağlıklı sonuçlar vermekteyiz.

Konu hakkında açıklamalar yapan Hastane Yöneticimiz Sayın Op.Dr.Hikmet YAŞAR “ Hastanemizde sağlanan bu yeniliklerin son derece memnuniyetle karşılandığı, gelen hastalarımızın çekimleri sırasında başarılı sonuçlar alındığı ve bu sayede rahatsızlıklarının tedavisinde ilerleme gözlendiğini iletmiştir. Ayrıca böyle modern cihazlara çoğu hastane de ulaşılamadığı hatta özel hastanelerin bile bu kadar teşekkülü bir çekim yapamadığını ve bunu hastanemiz olarak başarmanın da bizleri ayrıca mutlu ettiğini ifade etti.” Sayın Op.Dr. Hikmet YAŞAR son olarak hizmetlerimiz devamının geleceğini ve bu yolda ellerinden gelen tüm çabayı sarf edeceklerini söyledi.