Fatih Sultan Mehmet Gebze’de Vefatının 541. Yılında 541 Hatimle Anıldı

ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesin de 2 Mart 2022 tarihli makalemizi sizlerle paylaşıyorum

ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesin de 2 Mart 2022 tarihli makalemizi sizlerle paylaşıyorum

Gebze müftülüğü ve Trabzonlular Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen anma töreninde bizde Fatihin hayatı fethettiği gönül coğrafyası Fatihin vakıf medeniyetine verdiği önem konusunda konuşma yaptım.

Gebze müftülüğü ve Trabzonlular Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen anma töreninde bizde Fatihin hayatı fethettiği gönül coğrafyası Fatihin vakıf medeniyetine verdiği önem konusunda konuşma yaptım.

Kocaeli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı ve kurtuluş savaşında Kocaeli gurup komutanlığı ve son kurşun anıtı İle ilgili bilgiler verdim.

Fatih sultan Mehmet’in Gençlere rol model hayatını İKTAV ile belgeseli yayınladık.

Fatih’i Anma Toplantısından Notlar

Trabzon’un Fetih’inin 561. düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Fatihin Gebze’de Vefatının 541. Yıl dönümü Kocaeli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü Anısına 24 Şubat 2022 tarihinde Gebze Osman Hamdi kültür merkezinde düzenlenen anma toplantısı Mehter marşı ve kuran okunarak başladı. Fatih’i ve şehitleri anma toplantısınada Kaymakam Mustafa Güler. Büyükşehir Başkan vekili Yaşar Çakmak ve diğer yetkililer konuşma taptı hafızlar Kuran ziyafeti sunuldu.

Gebze Gazetesi Canlı Yayın Linkleri

Trabzon’unun fatih tarafından 561 yıl önce 1461 yılında fethi Gebze de mehter marşı ilahiler ve 541 kuran hatmi ile anıldı

Gebze gazetesi canlı yayın yaptı

Anma Programına Kimler katıldı

Programa İzmir İl Müftüsü ve Gebze Eski Müftüsü Şükrü Balkan, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Selamet Güner, Gebze İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Ak Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Gebze Belediye Eski Başkanı Adnan Köşker, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, İyi Parti Gebze İlçe Başkanvekili Zafer Altıntaş, Gebze Trabzonlular Derneği Başkanı Halil İbrahim Kadıoğlu, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

“ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının yaptığı gösterileri izledim. Gösterinin ardından Ayasofya-i Kebir Cami İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu’nun Kuran-ı Keri tilaveti ile devam edildi. Ardından Gebze Trabzonlular Derneği Başkanı Halil İbrahim Kadıoğlu bir konuşma yaparak, “Bu akşam buraya gelerek bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Trabzonlular dernekleri olarak organize ettiğimiz bu programda kutluyoruz. Fatih Sultan’ın fethettiği Trabzon'dan Kocaeli’ne selam olsun. Bu gecenin gerçekleşmesinde bizlere desteğini esirgemeyen başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’a ve Gebze Belediyesi Başkanımız Sayın Zinnur Büyükgöz de teşekkür ediyorum. Yıllardır yaptığımız gibi bu fetih programında birbirinden değerli hocalarımız Kuran-ı Kerim okuyacak. Trabzonlular dernekleri olarak bundan sonra da etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

“ŞEHİT KANLARIYLA SULANMIŞTIR”