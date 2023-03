Fatih Sultan Mehmet Gebze’de Vefatının 541. Yılında 541 Hatimle Anıldı

Gebze Trabzonlular Derneği Başkanı Halil İbrahim Kadıoğlu’nun konuşmasından sonra Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Selamet Güner ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak da birer selamlama konuşması yaptılar. Programda son olarak bir konuşma yapan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, “En kalbi duygularımla sizleri selamlıyorum. Bugün çok önemli günü anmak üzere bugün sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Her karış toprağımız şehit kanlarıyla sulanmıştır. Trabzon da tarihi her döneminde fedakârca mücadele etmiş bir coğrafyadır. Fatih sultan Mehmet her fethettiği yerde özgür bir yönetim şekli sergilemiştir. Geceyi tertip edenlere teşekkür ediyorum” dedi. Yapılan konuşmaların ardından Fatih Cami İmam Hatibi Metin Çakar, Şişli Mecidiyeköy Merkez Cami İmam Hatibi Ali Derman, Çoban Mustafa Paşa Cami İmam Hatibi Adem Akbaş ve Mehmet Güneş Kuran-ı Kerim okumasını dinledim.