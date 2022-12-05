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FEDERASYONDAN DERNEK BAŞKANLARINA ZİYARET

‘Kocaeli’nde Yozgatlıların Buluşma Adresi’ olarak kabul edilen ve bünyesinde 8 Yozgat yöresine ait derneğin bulunduğu Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu; her geçen gün gücüne güç katarak büyüyor.

FEDERASYONDAN DERNEK BAŞKANLARINA ZİYARET

05 Aralık 2022 Pazartesi 12:22

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın ile birlikte Genel Başkan Yardımcısı Hicran Bozkurt, Ümit Kıyıcı ve Erdem Ay; kendilerine bağlı hizmet veren dernek başkanlarını iş yerlerinde ziyaret ederek; yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kocaeli Yozgatlılar Yardımlaşma Derneği Başkanı Davut Murat’ı, Gölcük Yozgatlılar Derneği Başkanı Hasan Yılmaz’ı ve Karamürsel Yozgatlılar Bölge Başkanı Adem Pekyürek’i ziyaret eden Federasyon Yönetimi; burada birlik ve beraberlik mesajı verdi; Ankara’dan üst düzey devlet temsilcilerinin katılımı ile 18 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan Arabaşı Şöleni hakkında bilgi verdi. Akalın, ‘Derneklerimizi ve temsilcilerimizi Federasyon olarak yerinde ziyaret ettik, fikir alış verişinde bulunduk; yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdik. Amacımız 33 bin Yozgatlının bulunduğu Kocaeli’nde birlik ve beraberlik içinde olmaktır; temsil mekanizmalarında yer almaktır. Her geçen gün gücümüze güç katarak, hizmet yaparak ilerliyoruz’ dedi.

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YOZGATLILAR FEDERASYONU
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