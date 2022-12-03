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FEDERASYONUNUN KONUĞU BELEDİYE BAŞKANI OLDU

‘Kocaeli’nde ki Yozgatlılarını buluşma adresi’ olarak gösterilen Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu, Yozgat’tan gelen misafirlerini de ağırlamaya devam ediyor.

FEDERASYONUNUN KONUĞU BELEDİYE BAŞKANI OLDU

03 Aralık 2022 Cumartesi 12:02

 Daha önce bakan, milletvekili, belediye başkanı gibi önemli kişileri ağırlayan Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın’ın son ziyaretçisi Yozgat ili  Saraykent İlçe Belediye Başkanı Ahmet Öcal oldu. Başkan Öcal’ı federasyon genel merkezinde ağırlayan Akalın; federasyon olarak yaptıkları hizmetleri, yapacakları çalışmaları anlattı; fikir alış verişinde bulundu, ziyaretinden dolayı belediye başkanı Ahmet Öcal’a teşekkür ettiğini söyledi. Belediye Başkanı Ahmet Öcal ise; federasyonun hizmetlerini takip ettiğini belirterek, ‘Gurbette ki hemşerilerimizin böyle birlik ve beraberlik içinde olmasından son derece mutlu oldum. Başarılarının devamını diliyorum’ dedi.

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