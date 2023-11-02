Fikir Dünyamızın Kutup Yıldızı Sezai Karakoç

Hayata geçirdiği projelerle Kocaeli’ni Türkiye’nin kültür ve düşünce hayatının merkezi haline getirme yolunda dikkat çeken adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, çok ses getirecek bir çalışmayı daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Türk edebiyatının kutup yıldızı büyük üstat Sezai Karakoç, ölümünün yıldönümünde bir haftaya yayılacak etkinliklerde; fikirleri, eserleri ve şiirleriyle Kocaeli’de anılacak. 13-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek ‘’Sezai Karakoç Günleri’’nde Kocaeli, Cumhuriyet tarihinin en önemli düşünce, edebiyat ve siyaset adamlarından birini anacak. Yurtiçi ve yurtdışından alanında çok değerli isimlerin katılımıyla gerçekleşecek ‘’Sezai Karakoç Günleri’’, akademik alanda üniversite öğrencileri, araştırma görevlileri ve akademisyenler açısından bir atölye çalışması niteliği taşıyacak.

16-19 KASIM’DA KONGRE MERKEZİNDE

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın öncülüğünde gerçekleşecek etkinlikler dizisinde okullar düzeyindeki tanıtım programları ve yarışmaların yanı sıra akademik alanda oturum, söyleşi ve şiir geceleri düzenlenecek. Sezai Karakoç’un fikir dünyamıza kattığı anlamı genç nesillere daha iyi anlatmayı planlayan Büyükşehir, 16-19 Kasım tarihleri arasında ise Kocaeli Kongre Merkezinde yurtiçi ve yurtdışından akademisyen, düşünür, sanatçı ve yazarların katılımıyla oturum, söyleşi ve paneller gerçekleştirecek. Hazırlıkları uzun süredir devam eden ve üstadın unutulmaz eserlerinden ‘’Hızırla Kırk Saat’’ başlığı altında toplanan ‘’Sezai Karakoç Günleri’’ kapsamında yapılacak çalışmalar, bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılacak.





