FİNLANDİYA'DA DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI ÇEKİYOR BELGESELCİNİN NOT DEFTERİ İLE TARİHE NOT DÜŞÜYORUZ





SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMDAN FİNLANDİYA İLE İLGİLİ BELGESEL ÇEKİMLERİMİZE KATKISI OLACAK BİLGİ VE GÖRSEL ARŞİV PAYLAŞIRSANIZ SEVİNİRİZ SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMDAN FİNLANDİYA İLE İLGİLİ BELGESEL ÇEKİMLERİMİZE KATKISI OLACAK BİLGİ VE GÖRSEL ARŞİV PAYLAŞIRSANIZ SEVİNİRİZ

TGRT belgesel TV ve uydudan birçok ülkeye yayın yapan BRTV televizyonu olmak üzere birçok ulusal ve bölgesel TV kanalında yayınlanan devri alem belgesel programı olarak Finlandiya’ya da yağmurlu bulutlu bir hava da başladı.

Kültür Bakanlığı ve Kocaeli valiliği olurları ile Gebze'de kurduğumuz Kendimize ait 300 M2 lik yerde içersinde binlerce kitap yayın arşiv ve yüzlerce devri alem belgesel arşivinin bulunduğu İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi







araştırma merkezimiz tarih ve kültür araştırmacılarının hizmetinde.

İKTAV Kültür hizmeti olarak hazırladığımız Devri alem belgesel program çekimlerimizde Finlandiya'da Türk İslam tarihi ve Göktürk Orhon kitabelerini ilk kez okuyan Finlandiyalı bilim adamları ile ilgili araştırma yapıp belgesel çekimleri yaparak zaman zaman sizlere canlı yayınlarla belgesel tadında bilgi paylaşacağız.

Bizler Finlandiya'da belgesel çekimleri yaparken 12 yıldan beri TGRT belgesel TV de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi

ve

Web tv kanalınızdan da izleyebilir

ve







da belgeselcinin not defteri köşemizde 39 yıldan beri yayınlanan makalemiz de okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizler yazabilirsiniz.

FİNLANDİYA'DAN BELGESEL TADINDA TÜM ARKADAŞLARA SELAM OLSUN

HAVA LİMANINDAN CANLI YAYIN

23 EYLÜL 2023 TÜRK İSLAM KÜLTÜRÜ VE ORHON GÖKTÜRK KİTABELERİNİ İLK KEZ OKUYAN FİNLANDİYA VE DANİMARKA BİLİM ADAMLARI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPIP BELGESEL ÇEKMEK ÜZERE FİNLANDİYANIN BAŞKENTİ HELSİNKİ'YE GİDERKEN İSTANBUL SABİHAGÖKÇEN HAVALİMANIN'DAN YAPTIĞIMIZ CANLI YAYIN

ORHON GÖKTÜRK KİTABELERİ İLE İLGİLİ TARİHİ ARAŞTIRMA

AN İTİBARİ İLE PEGASUS UÇAĞINDAN FİNLANDİYA YOLUNDAN KALKIŞ ÖNCESİ

CANLI YAYINDA

FİNLANDİYA HAVA LİMANINDAN CANLI YAYIN

Finlandiya'nın Başkenti Helsinki'de, Vantaa Havaalanında Karabük Eflanili ve yol arkadaşım BRTV televizyonu sahibi Mehmet Çetinkaya arkadaşı Mehmet Ali Yıldız karşıladı.Yağmurlu, kapalı bir hava da Finlandiya'ya merhaba dedik.

Uçak da Finlandiya hava alanına uçağımız inerken göller ağaçlarla kaplı Finlandiye beni etkiledi. Finlandiya'da 26 bin göl var. Sürekli yağmur alan bir ülke. 2023 yaz ayı hep yağmurlu geçmiş.

HELSİNKİ TÜRKİYE DİYANET CAMİSİNDEN CANLI YAYIN

AN İTİBARİ İLE FİNLANDİYA HELSİNKİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MERKEZ CAMİSİNDE

CANLI YAYINDA

Helsinki'de Diyanet Cami ve Kültür Merkezimizi ziyaret ettik. Belgesel çekimimize dua ile başladık. Cami ve Kültür merkezinin din görevlisi Mardin Gercüşlü Zeki İşcan'dan bilgiler aldık.

ROBOT KURYE HİZMETİ

Bilgi ve bilişim çağı sınır tanımıyor. Dünya yapay zeka ve hızla robotlaşıyor. Finlandiya'da marketten robotlar ile evlere servis yapılıyor. Müthiş bir şey. Yol arkadaşım Mehmet Çetinkaya ile marketden aldığı malzemeyi evlere taşıyan robotu Hayranlıkla izledik.

BRTV'DE FİNLANDİYA GEZİMİZ İLE İLGİLİ YAYINLANAN HABER

Belgesel çekimi için Finlandiya tarih ve kültür araştırmaları gezimizi organize eden değerli arkadaşım Mehmet Çetinkaya'nın sahibi olduğu BİZİM RADYO VE TV haber sitesinde yayınlanan haber

FİNLANDİYA GEZİ NOTLARI

BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya ve gazeteci, belgesel yapımcısı İsmail Kahraman Finlandiya’da 200 yıllık Türk kültür ve medeniyet tarihini araştırarak belgeselini çekecek. Çetinkaya ve Kahraman belgesel çekimleri için belli bir süre Finlandiya’da olacak.

1830’lu yıllarda Finlandiya’da Tatar Kazan Türkleri tarafından kurulan Türk İslam medeniyetinin tarihini araştıracak olan Çetinkaya ve Kahraman, Başkent Helsinki’de birçok Türk vatandaşı ile görüşmeler yapacak. İkili aynı zamanda Türk tarihinin manevi tapu senedi sayılan Göktürk kitabelerini ilk kez okumayı başaran Danimarkalı Bilim insanı Wilhelm Thomsen’ın hakkında araştırma yaparak belgesele dâhil edecek.

Belgesel başta BRTV olmak üzere birçok ulusal kanalda da yayınlanacak.

Aynı zamanda yıllardır Gezi Notları programı ile dünyada gezdiği birçok yeri BRTV izleyenlerine anlatan Mehmet Çetinkaya, Finlandiya’da yapacağı çekimler ile yeni bir “Mehmet Çetinkaya’nın Gezi Notları” programı da hazırlamış olacak.(kaynak.

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FİNLANDİYA BELGESELCİNİN NOT DEFTERİNDE TARİHE NOT DÜŞÜP ZAMANA NOTERLİK YAPIYOR

FİNLANDİYA’DA 200 YILLIK TÜRK İSLAM MEDENİYETİ TARİHİNİN BELGESELİNİ ÇEKECEĞİZ

TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesel programı

ve

ile

da belgeselcinin not defteri köşesinde ( 23 EYLÜL 2023 ) de yayınlanan Makalelerimizi sizlerle paylaşıyorum

Bizler Finlandiya da devri alem farkı İle belgesel çekimlerimize devam ederken sizler. Gebze gazetesinde yayınlanan makalemizi okuyup görüş öneri ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz