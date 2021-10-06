FLY BVLOS TECHNOLOGY, TRTEST MERKEZİ İLE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASINI İMZALADI





Geleceğin lojistik, havacılık ve tüm ticaret hayatını değiştirecek İHA teknolojilerinin ülkemizde ilk defa uluslararası kapsamda ele alındığı Fly Bvlos, TRTEST ile yaptığı protokol ile başta İHA olmak üzere tüm insansız hava sistemlerinin ve bu sistemler için geliştirilen / kullanılan donanım ve yazılımların test, değerlendirme ve sertifikasyonu için işbirliğine başlıyor. Bu işbirliği ile Ankara’nın Kalecik ilçesindeki TRTEST İnsansız Hava Sistemleri (İHS) Test ve Değerlendirme Merkezinde tarafların İnsansız Hava Araçları (İHA) başta olmak üzere tüm insansız sistemlerin ve bu sistemler için geliştirilen / kullanılan donanım ve yazılımların; test, değerIendirme ve sertifikasyonu için test ve değerlendirme çalışmaları yapılacak. Ayrıca, ülkemiz için oldukça önemli bir bilgi kaynağı olacak bu hizmetlerin yurtdışına pazarlama ve satışı da gerçekleştirilecek.

İHA konusunda Bilgi ve Sertifikasyon İhracatı Yapacağız.

Yapılan anlaşmanın hem ülkemiz hem de dost ülkelerin İHA sistemleri konusunda referans olacağını belirten Fly Bvlos Technology CEO’su Kamil DEMİRKAPU sözlerini şöyle devam ettirdi: “Bu anlaşma ile dünya ölçeğinde oldukça önemli bir yere gelen ülkemiz İHA sistemlerinin, test, değerlendirme ve sertifikasyon altyapısını da hazırlayarak hem yurtiçi hem yurtdışındaki İHA yetkinliklerini ve bilinirliğini artıracağız. Sivil hayatta kullanımı her geçen gün artan İHA’lar için gerekli tüm eğitim, test ve sertifikasyonları sağlamaya başlayacağız. Ayrıca, bu sistemler, referans haline gelerek diğer ülkelere de bilgi ihracatı yapacağımız bir hale gelecek.







