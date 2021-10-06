banner673
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

FLY BVLOS TECHNOLOGY, TRTEST MERKEZİ İLE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASINI İMZALADI

Ülkemizdeki en kapsamlı, İngiltere ve Avrupa standartlarında İHA pilotluğu eğitimleri vermeye hazırlanan Fly Bvlos Technology yeni bir işbirliği protokolü ile faaliyet ağını zenginleştirdi. Fly Bvlos Technology (Fly Bvlos) ve TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş. (TRTEST) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

FLY BVLOS TECHNOLOGY, TRTEST MERKEZİ İLE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASINI İMZALADI

06 Ekim 2021 Çarşamba 13:48


Geleceğin lojistik, havacılık ve tüm ticaret hayatını değiştirecek İHA teknolojilerinin ülkemizde ilk defa uluslararası kapsamda ele alındığı Fly Bvlos, TRTEST ile yaptığı protokol ile başta İHA olmak üzere tüm insansız hava sistemlerinin ve bu sistemler için geliştirilen / kullanılan donanım ve yazılımların test, değerlendirme ve sertifikasyonu için işbirliğine başlıyor. Bu işbirliği ile Ankara’nın Kalecik ilçesindeki TRTEST İnsansız Hava Sistemleri (İHS) Test ve Değerlendirme Merkezinde tarafların İnsansız Hava Araçları (İHA) başta olmak üzere tüm insansız sistemlerin ve bu sistemler için geliştirilen / kullanılan donanım ve yazılımların; test, değerIendirme ve sertifikasyonu için test ve değerlendirme çalışmaları yapılacak. Ayrıca, ülkemiz için oldukça önemli bir bilgi kaynağı olacak bu hizmetlerin yurtdışına pazarlama ve satışı da gerçekleştirilecek.

İHA konusunda Bilgi ve Sertifikasyon İhracatı Yapacağız.

Yapılan anlaşmanın hem ülkemiz hem de dost ülkelerin İHA sistemleri konusunda referans olacağını belirten Fly Bvlos Technology CEO’su Kamil DEMİRKAPU sözlerini şöyle devam ettirdi: “Bu anlaşma ile dünya ölçeğinde oldukça önemli bir yere gelen ülkemiz İHA sistemlerinin, test, değerlendirme ve sertifikasyon altyapısını da hazırlayarak hem yurtiçi hem yurtdışındaki İHA yetkinliklerini ve bilinirliğini artıracağız. Sivil hayatta kullanımı her geçen gün artan İHA’lar için gerekli tüm eğitim, test ve sertifikasyonları sağlamaya başlayacağız. Ayrıca, bu sistemler, referans haline gelerek diğer ülkelere de bilgi ihracatı yapacağımız bir hale gelecek. 



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Zabıtadan çöp ev operasyonu Zabıtadan çöp ev operasyonu
Yeni otobüslerden 20 adedi daha geldi Yeni otobüslerden 20 adedi daha geldi
DARICA BELEDİYESİ’DEN ÜCRETSİZ “MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ” HİZMETİ DARICA BELEDİYESİ’DEN ÜCRETSİZ “MESLEKİ YETERLİLİK...
Darıca’da Gönül Buluşmaları yeniden başlıyor Darıca’da Gönül Buluşmaları yeniden başlıyor
Prof. Batı, dijital dönüşümü anlattı Prof. Batı, dijital dönüşümü anlattı
Dilovası Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi Dilovası Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Zabıtadan çöp ev operasyonu
Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Özgürlük Mahallesi’nde bulunan çöp eve operasyon...

Haberi Oku