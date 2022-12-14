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Foto muhabiri Ali Can Bulut Gebzede Defin Edilecek

- Tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında vefat eden Bulut, yarın Gebze İlyas Bey Camisi'nde ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek

Foto muhabiri Ali Can Bulut Gebzede Defin Edilecek

14 Aralık 2022 Çarşamba 21:44

İzmir'de, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Anadolu Ajansının (AA) emektar foto muhabiri Ali Can Bulut, yarın son yolculuğa uğurlanacak.
Sürekli Basın Kartı sahibi, evli ve 2 çocuk babası 69 yaşındaki Bulut'un cenazesi, bugün İzmir'den İstanbul'a getirilecek. Cenaze, yarın Kocaeli Gebze'deki İlyas Bey Camisi'nde ikindi vaktini müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
- Depremin simge fotoğrafı ile tanınırdı
Bir dönem Milliyet gazetesinde de çalışan Bulut, daha sonra AA İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde görev yaptı.
AA'dan 2001 yılında emekli olduktan sonra İzmir'e yerleşen Bulut, 17 Ağustos Marmara Depremi sonrasında, "Erkan bebek" olarak tanınan Erkan Işık'ın, İzmit Doğu Kışla Çadırkent'i ziyaret eden eski ABD Başkanı Bill Clinton'un burnunu sıktığı anlara ait çektiği fotoğrafla hafızalara kazınmıştı.
Ali Can Bulut, AA'da görev yaptığı dönemde birçok fotoğrafa imza atmıştı.


AA
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