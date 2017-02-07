Fotoğraf Çekilirken Sakın Bu Hareketi Yapmayın!

Tabi tehlike de dolayısıyla sadece parmaklarınızın gözüktüğü fotoğraflar için geçerli. Kaliteli bir fotoğrafta, ışık da uygunsa, bu işlemin gayet de uygulanabilir olabileceğini belirtiyor araştırmacılar. Özellikle selfie’ler sırasında iki parmakla yapılan barış işaretinin tehlikeli olabileceği belirtiliyor.