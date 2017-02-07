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Fotoğraf Çekilirken Sakın Bu Hareketi Yapmayın!

Fotoğraf Çekilirken yaptığınız hareketlere dikkat edin. Çünkü..

Fotoğraf Çekilirken Sakın Bu Hareketi Yapmayın!

07 Şubat 2017 Salı 17:04

1. Anlık fotoğraf çekmek telefonlarımız sayesinde artık vazgeçilmez hale geldi. Fotoğraf çekilirken en sık yapılan hareketlerden biri olan zafer işareti yani “iki” hareketi siber saldırganlar yüzünden başınıza beklemediğiniz anda dert açabilir.


2.Siber hırsızlık, internetin en büyük sorunlarından biri halinde ve hiçbir zaman da kolay kolay çözülebilecek bir konu değil. Dahası, kontrol edebilmek giderek zorlaşıyor bile olabilir.


3.Japon araştırmacılar, 3 metre uzaklıktan çekilmiş fotoğraflardan bile bir kişinin parmak izinin çıkarılabileceği ihtimalini ortaya attı.

Tabi tehlike de dolayısıyla sadece parmaklarınızın gözüktüğü fotoğraflar için geçerli. Kaliteli bir fotoğrafta, ışık da uygunsa, bu işlemin gayet de uygulanabilir olabileceğini belirtiyor araştırmacılar. Özellikle selfie’ler sırasında iki parmakla yapılan barış işaretinin tehlikeli olabileceği belirtiliyor.


4.İyi haberse, şu anda bu şekilde bir hırsızlık gerçekleştirildiğine dair bir veri yok.

Uzmanlar da, şu anda böyle bir hırsızlığı gerçekleştirebilecek cihazın henüz var olduğunu düşünmediklerini; fakat 1-2 sene içinde ilerleyen teknolojik gelişmelerle üretilebileceğini söylüyorlar.


5.Dahası, araştırmacılar önlem amaçlı bir çözüm bile üretmişler. Transparan yapıdaki bir titanyum oksid filmi hazırlayan ekip, bunun izlerinin belli olmasını engelleyeceğini söylüyor.

6.Bu aracın düzenli olarak nasıl giyileceği konusunda ise net bir bilgi yok; dolayısıyla en basit çözüm parmaklarınızı kamerada çok göstermemek olabilir.


7.Biyometrik teknoloji, giderek hayatımızda daha fazla yer alıyor. Bu alandaki en önemli şeylerden biri de parmak izi tarama teknolojisi elbette.

8.Tüm biyometrik güvenlik sistemlerinin neredeyse yarısını oluşturan parmak izi tarama teknolojisi nedeniyle, parmak izinizi saklı tutmak bir hayli önemli olacak gelecek yıllarda.


9.Şifreniz ele geçirilse, bir şekilde değiştirip durumu kurtarabilirsiniz; ancak parmak iziniz ele geçirildiğinde bir dönüşü yok.




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