Fotoğraf Çekilirken Sakın Bu Hareketi Yapmayın!

2.Siber hırsızlık, internetin en büyük sorunlarından biri halinde ve hiçbir zaman da kolay kolay çözülebilecek bir konu değil. Dahası, kontrol edebilmek giderek zorlaşıyor bile olabilir.
Tabi tehlike de dolayısıyla sadece parmaklarınızın gözüktüğü fotoğraflar için geçerli. Kaliteli bir fotoğrafta, ışık da uygunsa, bu işlemin gayet de uygulanabilir olabileceğini belirtiyor araştırmacılar. Özellikle selfie’ler sırasında iki parmakla yapılan barış işaretinin tehlikeli olabileceği belirtiliyor.
Uzmanlar da, şu anda böyle bir hırsızlığı gerçekleştirebilecek cihazın henüz var olduğunu düşünmediklerini; fakat 1-2 sene içinde ilerleyen teknolojik gelişmelerle üretilebileceğini söylüyorlar.
6.Bu aracın düzenli olarak nasıl giyileceği konusunda ise net bir bilgi yok; dolayısıyla en basit çözüm parmaklarınızı kamerada çok göstermemek olabilir.
7.Biyometrik teknoloji, giderek hayatımızda daha fazla yer alıyor. Bu alandaki en önemli şeylerden biri de parmak izi tarama teknolojisi elbette.
8.Tüm biyometrik güvenlik sistemlerinin neredeyse yarısını oluşturan parmak izi tarama teknolojisi nedeniyle, parmak izinizi saklı tutmak bir hayli önemli olacak gelecek yıllarda.
9.Şifreniz ele geçirilse, bir şekilde değiştirip durumu kurtarabilirsiniz; ancak parmak iziniz ele geçirildiğinde bir dönüşü yok.