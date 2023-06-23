Fotoğrafçılık Sanatının Önemi ve TGF Başkanlar Konseyi Bildirisi

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze ile www.gebzegazete.com da belgeselcinin not defteri köşesinde 22 Haziran 2022 de yayınlanan makalemiz

https://www.gazetegebze.com.tr/…/fotografcilik-sanatinin-on…

https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/…/fotografc…/

http://www.gebzegazete.com/…/fotografcilik-sanatinin-onemi…/

http://www.gebzegazetesi.com/…/fotografcilik-sanatinin-onem…

http://www.gebzegazetesi.com/fotografcilik-sanatinin-onemi-…

Gazetecilik mesleğinde fotoğraf sanatı çok önemli bugün yazımı Düzce’de toplanan TGF başkanlar konseyi sonuç bildirisine yer vermek istiyorum.

Yarım asra yaklaşan gazetecilik hayatımda yaşadığım hatırları içinde fotoğrafçılık sanatının ne kadar önemli olduğunu gördüm ve yaşadım. İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com kütüphanemizde dünyanın birçok ülkesinde gazeteci ve belgeselci olarak çektiğim on binlerce fotoğraf arşivini tasnif etmeye çalışıyorum.Yakın bir zamanda bu fotoğrafları fotoğrafların dilinden ve konuşan fotoğraflar olarak kamuoyu İle paylaşmak istiyorum. Fotoğrafçılığın yanında resim sanatı çok önemli yer tutmakta dünyaca tanınan mezarı ve Müzesi Gebze’de olan Ressam Osman Hamdi’nin çizdiği resimler bugün bile büyük ilgi görmekte , Eskihisar ve Osman Hamdi’nin müzesinin Gebze’de olduğu bilinmemekte.

Osman Hamdi ve Eskihisarı tanıtmak İçin İlim kültür tarih ve teknoloji vakfı olarak ilk kez düzenlediğimiz Kocaeli Gebze Eskihisar Belgesel Festivali ve yarışmamız büyük ilgi gördü. Yarışmaya çok sayıda eser katıldı. Ödülleri bu yıl Eskihisar’da sahiplerine vereceğiz.

http://www.maksatsinema.com/…/eskihisar-belgesel-ve-kisa-fi…

Bölgemizin tanınmasına büyük katkısı olacak Fotoğraf Yarışmalarınada büyük önem veriyorum. Kocaeli kültür müdürlüğünün fotoğraf yarışması İle ilgili yaptığı basın açıklamasını sizlerle paylaşıyorum.

İki Deniz Bir Şehir Fotoğraf Yarışması

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi iş birliğinde 2.’si düzenlenen ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından desteklenen, İki Deniz Bir Şehir: Kocaeli ve Deniz Ulusal Fotoğraf Yarışması için seçici kurul 2 kategorinin en iyilerini belirledi.

TÖREN 1 TEMMUZ’DA

Buna göre Deniz Kategorisinde birincilik Ömer Faruk Güler’in ‘Flamingolar” eseri birinci, Tarihi Mekanlar ve Kültür Kategorisinde ise Hasan İçel’in ‘Çerkez Sürgünü Anma” eseri büyük ödülün sahibi oldu. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda başarılı olan yarışmacılara Tarihi Tren Garı Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonu’nda ödülleri takdim edilecek.

TOPLAM 720 ESER

İzmit Sabancı Kültür Merkezi Küçük Sahnede bir araya gelen seçici kurul, Deniz Kategorisinde 125 katılımcının 419 eseri, Tarihi Mekanlar Kategorisinde ise 89 katılımcının 301 eseri olmak üzere toplam 214 katılımcının 720 eserini dikkatle inceledi.

DENİZ KATEGORİSİ

Deniz Kategorisinde Ömer Faruk Güler’in ‘Flamingolar” eseri birinci, Orhan Akça’nın ‘Siste Osmangazi Köprüsü” adlı eseri ikinci ve Hasan İçel’in ‘Körfez Limanı’ adlı eseri üçüncü oldu. Abdurrahman Çetin’in ‘Balıkçılar’, İsmail Balcı’nın ‘Pembe Kayalar’ ve Aytül Akbaş’ın ‘Balıkçı’ eserleri de mansiyona layık görüldü.

TARİH KATEGORİSİ

Diğer Tarihi Mekanlar ve Kültür Kategorisi’nde ise Hasan İçel’in ‘Çerkez Sürgünü Anma” birinci, Ahmet Turan Kural’ın ‘Kar Eğlencesi’ ikinci ve Nurdoğan Sevencan’ın ‘Eskihisar Kalesi’ adlı çalışması ise üçüncülüğe layık görüldü. Mansiyon sıralaması ise şu şekilde oldu; Murat İbranoğlu ‘Müze Hamam’, Öyküm Karahan, ‘Resim Sergisi’ ve Salih Kuş’un ‘Baba Oğul’ çalışması.

Düzce de toplanan TGF Başkanlar Konseyi’nden “Birlik” Çağrısı

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) 66. Başkanlar Konseyi toplantısı Düzce Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde 17-19 Haziran tarihleri arasında Düzce Turan Otel Konferans Salonu’nda, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 51 Gazeteciler Cemiyeti Başkanı’nın katılımı ile gerçekleştirildi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) 66. Başkanlar Konseyi toplantısı Düzce Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde 17-19 Haziran tarihleri arasında Düzce Turan Otel Konferans Salonu’nda, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 51 Gazeteciler Cemiyeti Başkanı’nın katılımı ile gerçekleştirildi.

Genel olarak medyanın sorunlarının tartışıldığı toplantı sonunda aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir. (Makalenin devamına www.gazetegebze.com.tr’den ulaşabilirsiniz.)











