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Fransa, İstanbul'daki Konsolosluğunu Kapattı

Fransa, Taksim'de bulanan Fransa Başkonsolosluğu’nu geçici bir süreliğine kapattı.

Fransa, İstanbul'daki Konsolosluğunu Kapattı

01 Şubat 2023 Çarşamba 18:17

 Fransa, Beyoğlu’ndaki konsolosluğunu bugün aldığı bir kararla kapattı. İstiklal Caddesi’nde bulunan Fransa Başkonsolosluğu’na gidenler, binanın kapısına asılan “Geçici bir süreliğine kapalıdır, anlayışınız için teşekkür ederiz” yazısıyla karşılaştı. Fransa'nın konsolosluğu kapatma kararından hemen öncede yine Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkeler de çeşitli güvenlik sorunlarını ileri sürerek konsolosluklarını kapatma kararı almışlardı.
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