GAZETE MANŞETLERİ İLE DARBE GERÇEĞİ SERGİSİ CANLI MAKALE





Hain darbe girişimin 7. Yıl dönümünde birçok etkinlik yapıldı. Bizde gazeteci ve belgeselci olarak İktav araştırma merkezinde gazete manşetleri ile darbe gerçeği fotoğraf ve kitap sergisi açtık.





Her zaman yazıp söylüyor canlı makale ve haberlerimizde dile getiriyorum. Bizim gibi 1960 ve sonrası dünyaya gelenler darbelerle büyüdü ve yaşlandı hatıralarımızı mutlaka yazmalıyız.





15 Temmuz hain darbe girişimini Bayburt’ta belgesel çekerken yaşadım o geceyi hiç bir zaman unutmuyorum o gece Bayburt meydanında yaptığım canlı yayın.





15 TEMMUZ 2016 GECESİ BAYBURT MEYDANINDAN CANLI YAYIN





An itibari ile 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimin gerçekleştiği gece de Bayburt valilik ve belediye binasının önünde sosyal medya hesabınızdan canlı yayın yapıyoruz.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=671886446299299&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





Hain darbenin üzerinden 7 yıl geçmiş her şey taze her şey dün gibi 15 Temmuz hain darbe girişimi Anadolu basını gazete manşetlerinde birçok il ve ilçe de yayınlanan gazetelerin birinci sayfaları sergisi ulusal basında haber olarak yayınlandı.

İKTAV kütüphanesinde açtığımız sergi an itibari ile www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv gazete manşetleri sergisinden canlı haber ve makaleyi izlemek için tıklayın.





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231016164113458&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





GAZETE MANŞETLERİ SERGİSİ ULUSAL BASINDA





15 Temmuz gazete manşetleri sergimiz TRT ve Anadolu ajansı tarafından haber yapılarak Türkiye kamuoyu ile paylaşıldı.





https://www.aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/yerel-gazetelerin-15-temmuz-darbe-girisimini-anlatan-birinci-sayfalari-sergilendi-/2946279





ANADOLU AJANSININ HABERİ





Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan gazeteci İsmail Kahraman, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini anlatan yerel gazetelerin birinci sayfalarından oluşan sergi açtı http://v.aa.com.tr/2946279





Yaşananları unutturmamak adına Anadolu'daki 40 yerel gazetenin darbe girişimini anlatan birinci sayfalarını toplayan Kahraman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyinin katkılarıyla İlim Kültür ve Tarih Araştırma Merkezi Kütüphanesi'nde sergi açtı.





Kahraman, AA muhabirine, gazetelerin "tarihe not düşüp zamana noterlik yapan" önemli belgeler olduğunu söyledi.





Darbelerle büyüdüğünü dile getiren Kahraman, "1960 darbesiyle dünya geldim. 12 Mart muhtırasını, 1980 darbesini yaşadık. 28 Şubat postmodern darbeyi ve 15 Temmuz hain darbe girişimini gazeteci olarak yaşamış birisiyim." dedi.





Kahraman, darbe girişiminin ardından 40 Anadolu gazetesinin o geceyi anlatan ilk sayfalarını arşivine aldığını anlatarak, şunları kaydetti:





"Bir gazeteci olarak, sorumluluğum olduğu inancıyla darbenin ertesi günü gazeteleri temin etmeye başladım. 40'a yakın ilin ve ilçenin 18-19 Temmuz tarihli gazetelerini toparladık. Unutmamak için özellikle Anadolu gazetelerinden arşiv yaptık. Sinop'tan Mersine, Edirne'den Kars'a birçok ilin gazetesini toplayıp sergi haline getirdik. Burada 40 ilin gazetesi bulunmakta, darbeden hemen sonra yayımlanan gazetelerden birer nüsha var."



