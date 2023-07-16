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GAZETE MANŞETLERİ İLE DARBE GERÇEĞİ SERGİSİ CANLI MAKALE

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 16 Temmuz 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

GAZETE MANŞETLERİ İLE DARBE GERÇEĞİ SERGİSİ CANLI MAKALE

16 Temmuz 2023 Pazar 12:17


Hain darbe girişimin 7. Yıl dönümünde  birçok etkinlik  yapıldı. Bizde gazeteci ve belgeselci olarak İktav araştırma merkezinde  gazete manşetleri ile darbe gerçeği fotoğraf ve kitap sergisi açtık. 

  Her zaman yazıp söylüyor  canlı makale ve haberlerimizde dile getiriyorum. Bizim gibi 1960 ve sonrası dünyaya gelenler  darbelerle büyüdü ve yaşlandı  hatıralarımızı mutlaka  yazmalıyız.

15 Temmuz  hain darbe girişimini  Bayburt’ta belgesel çekerken yaşadım o geceyi hiç bir zaman unutmuyorum o gece Bayburt meydanında yaptığım canlı yayın.

15 TEMMUZ 2016  GECESİ  BAYBURT  MEYDANINDAN CANLI YAYIN 

An itibari ile 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimin gerçekleştiği gece de Bayburt valilik  ve belediye binasının  önünde  sosyal  medya hesabınızdan canlı yayın yapıyoruz.
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=671886446299299&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

Hain darbenin  üzerinden 7 yıl geçmiş  her şey taze her şey dün gibi 15 Temmuz hain darbe girişimi Anadolu basını  gazete  manşetlerinde birçok il ve ilçe de yayınlanan  gazetelerin birinci sayfaları  sergisi ulusal  basında haber olarak yayınlandı.
İKTAV  kütüphanesinde açtığımız sergi an itibari ile   www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv  gazete manşetleri sergisinden canlı haber ve makaleyi izlemek için tıklayın. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231016164113458&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

 GAZETE MANŞETLERİ SERGİSİ ULUSAL BASINDA

15 Temmuz  gazete manşetleri sergimiz TRT ve Anadolu ajansı tarafından  haber yapılarak Türkiye kamuoyu ile paylaşıldı.

https://www.aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/yerel-gazetelerin-15-temmuz-darbe-girisimini-anlatan-birinci-sayfalari-sergilendi-/2946279

  ANADOLU AJANSININ HABERİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan gazeteci İsmail Kahraman, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini anlatan yerel gazetelerin birinci sayfalarından oluşan sergi açtı http://v.aa.com.tr/2946279

Yaşananları unutturmamak adına Anadolu'daki 40 yerel gazetenin darbe girişimini anlatan birinci sayfalarını toplayan Kahraman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyinin katkılarıyla İlim Kültür ve Tarih Araştırma Merkezi Kütüphanesi'nde sergi açtı.

Kahraman, AA muhabirine, gazetelerin "tarihe not düşüp zamana noterlik yapan" önemli belgeler olduğunu söyledi.

Darbelerle büyüdüğünü dile getiren Kahraman, "1960 darbesiyle dünya geldim. 12 Mart muhtırasını, 1980 darbesini yaşadık. 28 Şubat postmodern darbeyi ve 15 Temmuz hain darbe girişimini gazeteci olarak yaşamış birisiyim." dedi.

Kahraman, darbe girişiminin ardından 40 Anadolu gazetesinin o geceyi anlatan ilk sayfalarını arşivine aldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bir gazeteci olarak, sorumluluğum olduğu inancıyla darbenin ertesi günü gazeteleri temin etmeye başladım. 40'a yakın ilin ve ilçenin 18-19 Temmuz tarihli gazetelerini toparladık. Unutmamak için özellikle Anadolu gazetelerinden arşiv yaptık. Sinop'tan Mersine, Edirne'den Kars'a birçok ilin gazetesini toplayıp sergi haline getirdik. Burada 40 ilin gazetesi bulunmakta, darbeden hemen sonra yayımlanan gazetelerden birer nüsha var."

Kahraman, sergiye gelen her yaştan ziyaretçinin o gün yaşananları görünce etkilendiğini sözlerine ekledi.(Haber kaynağı. https://www.aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/yerel-gazetelerin-15-temmuz-darbe-girisimini-anlatan-birinci-sayfalari-sergilendi-/2946279)
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