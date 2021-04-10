Gazeteciler “kavga“ ihbarına gelen polislere sürpriz kutlama yaptı

Ulusal ve yerel internet siteleri ile gazeteler ve haber ajanslarında görev yapan gazeteciler, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı dolayısıyla renkli bir etkinliğe imza attı.

Gazeteciler, 112 Acil Yardım Merkezi'ni arayarak Gebze Kent Meydanı'nda kavga çıktığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine bölgeye giden polis ekiplerini, gazeteciler pastayla karşıladı.

Polis ekipleri, gazetecilere teşekkür ederek pastayı kesti.

Polis memuru Ali Duran, anonsun ardından bölgeye gittiklerini belirterek, "Buraya olay var diye hızlı bir şekilde geldik. Basın mensuplarının yaptığı sürprizi görünce çok duygulandık." dedi.

Yerel bir internet sitesinde çalışan Zeynel Oğuz da "Sürprizi görünce onlar da bizler de çok mutlu olduk. Asayiş muhabiri olduğumuz için onlarla yıllardır iç içe beraber görev yapıyoruz. Polis teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Polis memurlarımız iyi ki varlar, Allah onlara zeval vermesin." diye konuştu.















AA