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Gazilerimiz ile Gönülden Gönüle Buluşması Gerçekleştirildi

Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, Valimiz Seddar Yavuz’un örnek projelerinden biri olan Gönülden Gönüle projesi kapsamında bugün İzmit ilçemizde ikamet eden gazi ve gazi ailelerini hanelerinde ziyaret ederek onlarla hemhal oldu.

Gazilerimiz ile Gönülden Gönüle Buluşması Gerçekleştirildi

11 Aralık 2021 Cumartesi 18:43

 

Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, Vali Seddar Yavuz’un selamlarını ilettiği ziyaretlerde Gazilerimiz; Oktay Koşal, Ruhi Ademoğlu, Adem Okan,  İlhan Akyol,  Lütfü Kurhan,  Mümin Büyükyaşar, Recep Demir ve Mustafa Sağol’un evlerine misafir oldu. Gülen ve mutlu gözlerle karşılanan Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, her biriyle yakından ilgilenerek, hal hatırlarını sordular.  

Mutlulukları yüzlerinden okunan gazilerimiz ve aileleri Vali Seddar Yavuz’a selamlarını ileterek şunları söylediler: “Gazilerimize devletimiz maddi anlamda her türlü yardımı yapıyor ve bir çok imkanlar sağlıyorlar. Devletimiz sağ olsun var olsun.  Yapılan bu ziyaretler bizleri ziyadesiyle manevi olarak memnun ediyor. Hatırlanmak ve kıymetli hissettirilmek çok değerli. Bu ziyaretler için Sayın Valimize ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz.” diyerek, memnuniyetlerini belirttiler.


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