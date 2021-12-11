GEBKİM Otel Projesinin Temel Atma Töreni Yapıldı

Temel atma törenine; Vali Vekili Ekrem Çalık’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayır, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İl Göç İdaresi Müdür V. Murat Erkoç, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Kocaeli Liman Başkanı Erol Ekmekçi, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, T.C. Kamu Görevlileri, Etik Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı, OSB başkanları, STK Temsilcileri, GEBKİM yönetim kurulu üyeleri, iş adamları ve davetliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın selamlama ve hayırlı olsun dileklerini içerir mesajının okunması ve GEBKİM tanıtım filmlerinin izlenmesiyle ile devam etti.

Açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı, temeli atılacak olan otel projesi hakkında açıklamalarını yapmasının ardından program; Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ın konuşmalarıyla devam etti.

Valimiz Seddar Yavuz’un selamlarını ileterek konuşmalarına başlayan Vali V. Ekrem Çalık şunları kaydetti: “Değerli katılımcılar, Sayın Valimizin hayırlı olsun dilekleriyle birlikte, selam ve sevgilerini sizlere ileterek konuşmalarıma başlamak istiyorum. Burada güzel bir yatırımın, güzel bir olayın tanığı olarak hazır bulunuyoruz. Sermaye güzel bir şekilde yatırıma dönüşüyor, üretim, istihdam ve ihracat olarak ülke ekonomisine, milli değerlere katkı sağlıyor. Gebze Kimya İhtisas OSB’de gördüğümüz çok doğru yatırımlarla hem kimyasal ham maddeler işlenirken çevre kirletilmiyor, hem de üretim sonucunda yine çevreye zarar verilmiyor. Son dönemde gündemde olan iklim değişikliği konusunda da yine çok güzel projeleri yürüttüklerini biliyorum. Tanık olduğum projeler gerçekten çok güzel. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında okullar, diğer vakıflar aracılığıyla yapılan hizmetler takdire şayan. Bu şekilde sermayeyi yatırıma dönüştüren, ülkemizin hizmetine sunan, istihdama ve ilimizin gelişmesine katkı veren GEBKİM başkan ve üyelerini ve yatırımcılarımızı tebrik ediyorum. Bu yatırımın da ülkemize, ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı Otel inşaatının temeline bırakılacak kapsülün içerindeki mektubu okudu.

Daha sonra mektubu imzalayan Vali V. Ekrem Çalık ve beraberindeki protokol üyeleri hayırlı olsun dilekleriyle GEBKİM Otel projesinin temel atma butonuna bastılar.

Program günün anısına toplu fotoğraf çekiminin yapılmasıyla son buldu.





