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Gebze Belediyesinden sıfır atığa destek

Gebze Belediyesi Kocaeli genelinde öğrencilere çevre bilincini arttırmak maksadıyla başlatılan elektronik atık toplama kampanyasına destek veriyor.

Gebze Belediyesinden sıfır atığa destek

07 Ocak 2020 Salı 14:46

Gebze Belediyesi Kocaeli genelinde öğrencilere çevre bilincini arttırmak maksadıyla başlatılan elektronik atık toplama kampanyasına destek veriyor. Atık, elektrikli ve elektronik eşyaların kaynağında ayrı toplanması konusunda farkındalık oluşturmak öğrencilerde ayrı toplama alışkanlığını kazandırmak ve çevre bilincini arttırmak maksadıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Anaokulu ilk orta ve lise düzeyindeki Tüm okullarda 1 Ocak- 30 Nisan arası elektronik atık toplama kampanyası başlattı. Sıfır Atık Projesi kapsamında seferberlik ilan eden Gebze Belediyesi olarak Sıfır Atık e-atık toplama kampanyasına destek vererek, tüm okullara elektronik atık toplama ekipmanları bırakıp, afişlerle bilgilendirme yaptı.

YETKİLİLERDEN KAMPANYAYA DESTEK ÇAĞRISI

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri atıkların yerinde ayrıştırılmasının geri dönüşümde çok önemli bir faktör olduğuna vurgu yaparak “Çöple, geri dönüşümü mümkün atığı artık bir görmemeliyiz. Bu atıkları geri dönüşüme kazandırmak doğayı korumanın yanı sıra ekonomik olarak ta ülke ekonomisine destek olmaktadır.  Elektronik atıklar olarak adlandırılan kısaca E-atık adı verilen malzemeler; atık konumunda olan elektrikli ve elektronik cihazlardır. Elektronik atık adı verilen, elektronik cihaz/aletlerin kullanıcısı tarafından ekonomik kullanım süresini tamamlamasıyla ortaya çıkan atıklardır. Bu tür atıkları geri dönüşüme kazandırma noktasında daha duyarlı olmalıyız” ifadelerini kullandı. 


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