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Gebze Belediyesi’nden sınava girecek gençlere ikramlar

Başkan Büyükgöz talimat verdi; Gebze Belediyesi hafta sonu yapılan üniversiteye giriş sınavlarına giren gençleri unutmadı.

Gebze Belediyesi'nden sınava girecek gençlere ikramlar

28 Haziran 2021 Pazartesi 09:34

 

Sınavların yapılacağı okulların önüne ikram masaları kuran Gebze Belediyesi ekipleri tarafından, üniversite sınavında ter dökecek gençler başta olmak üzere ailelere de su, meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu. İkramları belediye personelinden Başkan Zinnur Büyükgöz’ün selamları ve başarı dilekleriyle alan gençler ve aileleri, ekiplere memnuniyetlerini iletti. 

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Anahtar Kelimeler
Gebze BelediyesiZinnur Büyükgöz
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