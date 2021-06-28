Gebze Belediyesi’nden sınava girecek gençlere ikramlar

Sınavların yapılacağı okulların önüne ikram masaları kuran Gebze Belediyesi ekipleri tarafından, üniversite sınavında ter dökecek gençler başta olmak üzere ailelere de su, meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu. İkramları belediye personelinden Başkan Zinnur Büyükgöz’ün selamları ve başarı dilekleriyle alan gençler ve aileleri, ekiplere memnuniyetlerini iletti.