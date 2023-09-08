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Gebze Belediyesi'nin filosu büyüyor

Gebze'nin mahallelerine daha kaliteli hizmet verebilmek adına makine ve araç filosuna yeni takviyeler yapan Gebze Belediyesi, öz kaynaklarla satın alınan 100 yeni aracı filoya kazandırdı.

Gebze Belediyesi'nin filosu büyüyor

08 Eylül 2023 Cuma 10:51

Gebze Belediyesi’nin makine ve araç filosu, her geçen gün daha da büyüyor. Gebze’nin mahallelerine daha kaliteli hizmet verebilmek adına makine ve araç filosuna yeni takviyeler yapılmasını sağlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyenin öz kaynaklarıyla satın alınan 100 yeni aracı filoya kazandırdı. Mevlana Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenen araç teslim töreninde açıklamada bulunan Zinnur Büyükgöz, "Bugün Gebze’mizde mutlu günlerden birini daha yaşıyoruz. 100 civarında araç gereç ve iş makinesini araç filomuza kattık. İtfaiye aracından çöp kamyonuna, loderinden Greyder’ine, otomobil ekipmanından GEAK ekipmanına kadar 100 civarında aracı filomuza kattık. Gebze’mize hizmet edecekler. Hayat standardımızı yükseltecek, yaşam konforumuzu artıracaklar. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyorum" dedi.





İHA
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